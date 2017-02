13.02.2017 - 10:38 Trox Academy bietet Brandschutz-Seminare

Neukirchen-Fluyn (ABZ). – Die Trox Academy beschäftigt sich in ihren sechs Seminarthemen mit den Aspekten Brandschutzklappen, Entrauchungsventilatoren, das Luftverteilungssystem Varycontrol, das Regelungssystem Easylab sowie Troxnetcom. Gestartet war die Seminarreihe am 18. Januar mit dem Thema "Brandschutzklappen – Einbau, Instandhaltung und Wartung" in Neukirchen-Vluyn....