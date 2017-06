Mit neuen Funktionen überzeugt

Memmingen (ABZ). – Der Pfeifer-Wendetisch Inverto gehört seit seiner Markteinführung im Jahr 2014 zu den Allroundern in Sachen Coilhandling. Ob Drehen oder Wenden von Blechcoils, Spritzgussformen oder anderen Werkzeugen – der Inverto sei überall einsetzbar, biete hohe Sicherheitsstandards, ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie schnelle Lieferzeiten dank einfachem Baukastensystem und das alles in gewohnter Pfeifer-Premium-Qualität, so das herstellende Unternehmen. Nun wurde der robuste Alleskönner überarbeitet und um zahlreiche nützliche Zusatzfunktionen ergänzt.



Der Inverto lässt sich einfach be- und entladen. Mit ihm können schwere Lasten bequem und sicher in vertikale und mit einer 180°-Dreheinheit auch in horizontale Richtung gedreht und gewendet werden. Passgenaue Auflagen und Aussparungen ermöglichen es, Produkte aus nahezu allen Materialien und Formen zu handhaben. Der Inverto ist darüber hinaus so gut wie überall einsetzbar und lässt sich einfach mit einem Stapler transportieren. Zusätzlich zu den bisherigen Größen ist der Inverto jetzt auch in einer kleineren Ausführung für Lasten bis 2 t erhältlich. Bei den größeren Varianten sind Belastungen bis max. 30 t möglich. Des Weiteren wurde der Inverto mit neuer Technik ausgestattet.