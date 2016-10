Wohnungsbau: Bundesländer nutzen Zuwendungen für andere Zwecke

Berlin (ABZ). – Viele Bundesländer haben die Zuwendungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau über Jahre für andere Zwecke genutzt. Das ergab eine Umfrage der Tageszeitung “neues deutschland” unter Landesministerien. Demnach wurden beispielsweise in Berlin, Bremen, Thüringen, Sachsen und dem Saarland in den vergangenen Jahren kaum Sozialwohnungen geschaffen. In Sachsen sind erst in diesem Jahr wieder neue Sozialwohnungen geplant. Allerdings sollen dort lediglich 40 Mio. Euro der Bundesmittel, die insgesamt 117 Mio. Euro betragen, in den sozialen Wohnungsbau fließen.