Eskilstuna/Schweden (rb). – Wie sieht die Baumaschine der Zukunft aus? Wie lassen sich Effizienz und Sicherheit am Bau noch weiter steigern? Und welche Themen von Übermorgen bestimmen bereits heute die Entwicklungsarbeit eines Herstellers wie Volvo Construction Equipment (Volvo CE)? Antworten auf diese Fragen gab es kürzlich auf dem Xploration Forum in Eskilstuna (Schweden), wo das Unternehmen eine ganze Reihe zukunftsweisender Forschungskonzepte vorstellte. Digitalisierung, Elektromobilität, intelligente Maschinenkonzepte etc. – seit einiger Zeit befindet sich die Bauindustrie spürbar im Aufbruch. Schlagwort um Schlagwort loten Hersteller und Ausführer aktuell noch offene Potenziale aus, die Arbeit am und um den Bau effizienter und sicherer zu gestalten. Neben der großen BIM-Revolution in der Bauplanung stehen momentan vor allem neue Maschinenkonzepte zur Debatte, die mittels Automatisierung und alternativer Antriebskonzepte an der Nachhaltigkeitsschraube im Bauwesen drehen sollen. Ein gewaltiger technologischer Sprung für eine Branche, die lange Zeit als sehr konservativ galt. Viele Ideen stecken nach wie vor in den Kinderschuhen, die Entwicklungsarbeit befindet sich jedoch bereits in vollem Gange. Denn wer bei den Themen von Übermorgen nicht hinten anstehen möchte, hat im Bestfall schon Vorgestern damit angefangen.



So auch bei Volvo CE: "Das Bestreben von Volvo CE, die nachhaltige Entwicklung zu fördern, steht im Einklang mit der Vision der Volvo-Gruppe, Weltmarktführer für nachhaltige Transportlösungen zu werden", erklärt Martin Weissburg, Mitglied des Vorstandes und Präsident von Volvo CE, auf der internationalen Pressekonferenz im Rahmen des diesjährigen Xploration Forums im schwedischen Eskilstuna. Auf der zukunftsorientierten Leistungsschau präsentierte das Unternehmen eine Reihe futuristischer Konzepte und Innovationen rund um die Themen Elektromobilität, intelligente Maschinen und autonome Baustellen. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung zählten die Enthüllung des Hybrid-Radlader-Prototyps LX1, die Vorführung eines autonomen Radlader-Prototyps, der in Zusammenarbeit mit einem knickgelenkten Dumper präsentiert wurde, sowie eine elektrische Baustellenlösung rund um den Prototyp des autonom betriebenen Lastenträgers HX1.



Elektrifizierung ist die Zukunft

Nach Ansicht von Volvo CE liegt die Zukunft der Baumaschinen ganz klar in der Elektrifizierung. In Eskilstuna präsentierte das Unternehmen vor diesem Hintergrund den Prototyp eines neuen Hybrid-Radladers. Der LX1 ist ein Serienhybrid, der mit einem Antriebsstrang ausgestattet ist, der aus elektrischen, an den Rädern montierten Antriebsmotoren besteht. Zusätzlich verfügt er über elektrische Hydraulikeinheiten, ein Energiespeichersystem, einen deutlich kleineren Dieselmotor und eine völlig neue Maschinenarchitektur (98 % neue Bauteile). Diese Kombination macht nach Aussage des Herstellers eine erhebliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 50 % möglich.



Bereits seit 1998 arbeitet man bei Volvo CE an den Themen Elektromobilität und Hybridtechnologie. Dass auch der LX1 von der Marktreife noch weit entfernt ist, liegt daran, dass die Hybridtechnologie aus Sicht des Unternehmens nach wie vor zu kostspielig ist, um sie den Kunden als wirtschaftlich sinnvoll zu verkaufen. Nichts desto trotz sei die Entwicklungsarbeit wichtig, da die Erfahrungen auf dem Weg Schritt für Schritt auch zur Verbesserung bestehender Produkte beitragen würden, hieß es.