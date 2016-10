Düsseldorf (ABZ). – Zur Messe Rehacare 2016, die vom 28.September bis zum 01. Oktober in Düsseldorf stattfindet, stellt Avant Tecno OY in der Halle 6 (Stand D 63) als erster Baumaschinenhersteller eine Handicap-Version seiner Multifunktionslader vor – perfekt für den Wiedereinstieg in das Berufsleben und mehr Unabhängigkeit zuhause.



Serienmäßig ab Werk in Finnland ist der kompakte Avant 225 Multifunktionslader "Avant Handicap" als großer Helfer in verschiedenen Do-it-yourself Bereichen, bei der Grundstück- und Grünflächenpflege oder in der Pferde- oder Landwirtschaft einsetzbar. Ganz ohne aufwendige Nachrüstung durch den Anwender bietet er eine serienproduzierte Option der Handbedienung, die auch den Weg zurück in ein aktives Berufsleben möglich macht. Anwender Bert Pein, selbst seit fast 30 Jahren wegen einer Querschnittslähmung auf den Rollstuhl angewiesen, ist begeistert von der intuitiven Bedienung und der Flexibilität des neuen Laders: "Die mit dem Lader gewonnene Mobilität ist großartig und die Ergonomie ist perfekt – keine Ecken und Kanten – alles passt und ist leicht zu bedienen."