Cornelius von Lepel hat die Geschäftsleitung der deutschen Aco Tiefbau Vertrieb GmbH übernommen. Er tritt die Nachfolge des langjährigen Vertriebsleiters Konrad Breuer an, der im März 2022 in den Ruhestand gegangen ist. Von Lepel ist Volkswirt und hat bei der ACO Gruppe im Jahr 2019 als Regionalverkaufsleiter in der Tiefbausparte begonnen. Nach seiner Zeit als Offizier bei der Bundeswehr, konnte er unter anderem bei der Hilti Deutschland AG mehrjährige Erfahrung als Verkaufsleiter gewinnen. Der 40-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

