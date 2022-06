Der FußTrac als Transportfahrzeug. Foto: Fuß Spezialfahrzeugbau

Schönebeck/Elbe (ABZ). - Die kommunale und städtische Anforderungs- und Aufgabenstruktur beschreibt die verschiedenen Arten von Aufgaben der deutschen Kommunen und Städte im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung.

Diese reichen von A wie Abfallwirtschaft über G wie Grünpflege bis hin zu W wie Winterdienst. Maximale Auslastung, Effizienz und Kostenorientierung sind angesichts knapper Haushalte bei den Kommunen und Städten allesamt Anforderungen, die an die Kommunaltechnik gestellt werden. Moderne und schlagkräftige Technik gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig gilt es Personalkosten möglichst gering zu halten, dafür aber mehr in die Technik zu investieren. Ziel ist es dabei mit einer Arbeitskraft in weniger Zeit das Gleiche zu schaffen wie früher mit zwei.

Um den vielfältigen und speziellen Anforderungen und Aufgaben im kommunalen und städtischen Bereich gerecht zu werden, wurde seitens der Fuß Spezialfahrzeugbau GmbH mit dem FußTrac ein universell einsetzbares Geräteträgerfahrzeug für den ganzjährigen Einsatz entwickelt. Im Mittelpunkt des FußTracs steht seine innovative Antriebstechnologie – bestehend aus einem kraftvollen 4-Zylinder-Deutz-Motor mit neuerster Abgasstufe und einem stufenlos, leistungsverzweigten Getriebe.

Aufgrund seiner schmalen Bauform in Kombination mit ab Werk verbautem Allradantrieb und -lenkung mit vier Lenkarten überzeugt der FußTrac auch im kommunalen und städtischen Alltag. Hierzu trägt auch sein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 13 t bei. Weiterhin verfügt das Geräteträgerfahrzeug aus dem Hause Fuß über eine lastgesteuerte Hydraulikpumpe mit bis zu sechs doppelwirkenden Steuerventilen. Ergänzt wird dies durch front- und heckseitiger Zapfwelle sowie Kraftheber. Das aktive Federsystem mit verstellbarer Dämpfung und integrierter Achsabstützung für Seitenarbeiten sind weitere Vorteile des FußTracs.

Ein weiteres Plus stellt der neuartige hydrodynamische Retarder dar, welcher über eine innovative Ventilsteuerung die stufenlos einstellbare Hydraulikpumpe derart regelt, dass diese bei Verlassen des Gaspedals für eine sanfte, motorgesteuerte Verzögerung sorgt. Durch die vielfältigen Einstellungs- und Ausstattungsmöglichkeiten lässt sich der FußTrac einfach und schnell an eine Vielzahl kommunaler und städtischer Aufgaben anpassen, wodurch er das ideale Geräteträgerfahrzeug für alle Jahreszeiten darstellt.