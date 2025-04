Ein breites Programm an Anbaugeräten – hier ein Mulcher – macht den Geräteträger AllTrec 8015F zu einer flexiblen Multifunktionsmaschine, versichert der Hersteller. Foto: FPS-Electric B. V.

Seit Maschinen auf dem Markt sind, die sich unterbrechungsfrei einen ganzen Arbeitstag betreiben lassen, ist das Interesse an emissionsfreien Lösungen gestiegen. Dies bestätigt die Iseki-Maschinen GmbH, die seit dem vergangenen Jahr Generalimporteur für Deutschland und Österreich des niederländischen Herstellers, FPS-Electric B. V., ist.

"Kürzlich ist in den Niederlanden der 100. AllTrec-Geräteträger 8015F ausgeliefert worden", erklärt Iseki-Marketingleiter Oliver Sticht und fährt fort: "Auf der vergangenen GaLaBau-Messe in Nürnberg haben wir viele Interessenten aus Deutschland und Österreich für diese nachhaltigen und zuverlässigen Lösungen auf dem Stand beraten." Die kompakten AllTrec-Geräteträger sind laut Hersteller die ersten Maschinen auf dem Markt, die auch unter schwierigen Wetter- und Arbeitsbedingungen bis zu 16 Stunden ohne Nachladen volle Leistung erbringen.

Dies bestätigt René Lohaus vom Baubetriebshof der Stadt Bremen: "Wenn ich nach einem normalen Arbeitstag auf den Betriebshof zurückkehre, sind die Akkus immer noch zur Hälfte gefüllt." Auch in Hamburg und Leipzig sowie an weiteren Standorten in Deutschland konnten Kunden diese Erfahrungen mit AllTrec machen. Dies habe die Sorgen vieler Entscheider vor Arbeitsunterbrechungen durch Nachladen bei vollelektrischen Geräteträgern vollständig beseitigt, sodass die Maschinen eine zukunftssichere Wahl für Kommunen und professionelle Dienstleister sind.

Täglich im Einsatz

Bereits 200 AllTrec-Maschinen sind nach Angaben des FPS-Electric-Vertriebsleiters Harm Franssen in Europa täglich im Einsatz. "Mit einem umfassenden Programm an Maschinen und Anbaugeräten setzen wir uns zusammen mit Iseki für eine nachhaltige, saubere und leisere Arbeitsumgebung ein", betont Franssen und verweist auf die vielseitige, zuverlässige und ganzjährige Einsatzfähigkeit der Geräteträger. Durch die modulare Bauweise können die Maschinen für Mäh-, Mulch- und Bürstaufgaben, Unkrautbekämpfung, Laubblasen, Heckenschneiden und Winterdienst ausgerüstet werden. Durch innovative, robuste Technik sei es mit AllTrec gelungen, den Profi-Anwendern emissionsfreies Arbeiten ohne Einbußen an Produktivität, Leistung und Qualität zu ermöglichen.

Darüber hinaus sind Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu Maschinen mit Verbrennungsmotoren viel höher. Elektroantriebe setzen rund 80 % der aufgebrachten Energie in Bewegung um, Verbrenner schaffen lediglich etwa 20 %. Durch die direkte Kraftübertragung entstehen beim Elektroantrieb kaum Leistungsverluste an den Anbaugeräten. Die verbauten Akkus haben nach 24.000 Betriebsstunden und etwa 3000 Ladezyklen noch 70 bis 80 % Restkapazität und stellen mit dieser Lebensdauer adäquate Verbrenner – die in der Regel rund 6000 Stunden insgesamt im Einsatz sind – in den Schatten. Ein viel geringerer Wartungs- und damit verbundener Personalaufwand machen den etwas höheren Investitionsbedarf schnell wieder wett, sagt Iseki.

Der je nach Konfiguration bis zu 142 cm breite und 1800 kg schwere multifunktionale Geräteträger der Bezeichnung AllTrec 8015F steht auf vier Rädern mit Hecklenkung und verfügt über eine Akkukapazität von bis zu 75 kWh bei einer Spannung von 80 VDC. Er ist mit Allradantrieb und einer komfortablen Kabine für den ganzjährigen Einsatz lieferbar, versichert der Hersteller.

Integrierte Straßen- und Arbeitsbeleuchtung



Die robuste und ergonomische Kabine mit integrierter Straßen- und Arbeitsbeleuchtung ist mit Klimaanlage und Heizung, Bluetooth-Radio und USB-Anschluss sowie beheizbaren Spiegeln ausgestattet. Jede Tür kann auch in eine Spaltstellung gebracht und die Heckscheibe komplett geöffnet werden, sodass die Klimaanlage oft nicht eingeschaltet werden muss. Scheibenwischer und Waschanlage gehören zur Serienausstattung. Vom luftgefederten Sitz mit Sitzheizung aus hat der Bediener eine gute Übersicht über die Anbaugeräte. Die wartungsfreie Lenkung mit mechanischer Anbindung ist wie bei fast allen modernen Autos elektrisch unterstützt. Dadurch entfällt die Geräuschentwicklung einer ständig laufenden Hydraulikpumpe. Dieses erstmalig im Arbeitsmaschinen-Sektor eingesetzte Electric-Powered-Assisted-Steering (EPAS) ist vollständig programmierbar. So kann im oberen Geschwindigkeitsbereich, der beim 8015F bis maximal 25 km/h reicht, ein entspanntes Fahrverhalten und bei niedrigen Geschwindigkeiten eine direkte Lenkcharakteristik realisiert werden.

Weitere Helferlein für den Bediener sind ATC und IoT. Das eigens für den AllTrec 8015F entwickelte Advanced-Torque-Control-System (ATC) erkennt nach dem Gyroskop-Prinzip die jeweilige Situation, in der sich die Maschine befindet und steuert die einzelnen Radmotoren für ein stets optimiertes Drehzahl- und Drehmoment-Verhältnis.