Das Modell WA475-11 in Aktion. Foto: Komatsu

Das Herzstück der Radladergeneration der Serie 11 ist ein neu entwickelter Dieselmotor von Komatsu, der sich laut eigener Aussage durch extrem hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen auszeichnet. Der neue Motor wird durch das ebenfalls von Komatsu entwickelte, leistungsverzweigte Getriebe (HMT) ergänzt, sodass die Maschine mit Leistung, hohen Leistungsreserven, Kraftstoffeffizienz sowie einfacher Bedienung bei allen Transport- und Ladeeinsätzen aufwartet, heißt es seitens des Unternehmens.

Der WA475-11 biete beispielsweise eine um 14 % höhere Kraftstoffeffizienz als die Vorgängermaschine der Serie 10, während der WA485-11 eine bemerkenswerte Steigerung von 29 % im Vergleich zum Vorgängermodell WA480-8 aufweist. Durch das variable Übersetzungsverhältnis soll der Motor stets im Hocheffizienzbereich arbeiten. Mittels der stufenlosen Geschwindigkeitssteuerung soll die Höchstgeschwindigkeit der Maschine an die Gegebenheiten der Baustelle angepasst werden können. Das anpassbare, variable Zugkraftkontrollsystem verhindere ein Durchdrehen der Räder auf schwierigem Untergrund.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem WA480-8, bietet der WA485-11 auch eine deutliche gesteigerte Nutzlast und ein höheres Schaufelvolumen. Alle Maschinenkomponenten sind auf eine dauerhafte Nutzlast von 8800 kg ausgelegt, die mit der Maschinenversion für den Materialumschlag sogar auf 9300 kg steigen soll. So sinkt die Anzahl der erforderlichen Ladespiele.

Das Engagement von Komatsu für Nachhaltigkeit spiegelt sich eigenen Angaben zufolge auch in den neuen Radladern mit modernen Emissionskontrollsystemen wider, die für die Einhaltung der Abgasnorm EU Stufe V sorgen.

Zudem ist die bewährte Abgasnachbehandlung von Komatsu mit einem Dieselpartikelfilter (KDPF) ausgerüstet, der zusammen mit dem SCR-Modul zur selektiven katalytischen Reduktion und der Nutzung von AdBlue die NOx-Emissionen weiter reduziert, heißt es seitens des Herstellers. Durch diese Technologien und die ohnehin saubere Verbrennung müsse der Dieselpartikelfilter lediglich alle 8000 Betriebsstunden ersetzt werden. Das Intervall kann durch die Nutzung von extrem aschearmem Motoröl sogar noch weiter verlängert werden.

Eine weitere neue Funktion ist die variable Leistungssteuerung, durch die die Hubgeschwindigkeit unabhängig vom Gaspedal gesteuert werden kann. Für den Fahrer soll es nie einfacher gewesen sein, die perfekte Balance zwischen Traktion und Hubkraft zu finden. Die optimierte Z-Kinematik biete bis zu 20 % mehr Hubkraft und eine höhere Produktionsrate in Tonnen pro Stunde. Die bemerkenswerte Hubgeschwindigkeit und die klassenbeste Maschinenstabilität sollen für eine gesteigerte Produktivität sorgen, besonders bei engen V-Ladeeinsätzen. Zusätzlich kann die Ansprechzeit der Hydraulik und die Kipp- und Hubgeschwindigkeit an die jeweiligen Einsatzanforderungen angepasst werden.

Die neue bedienerfreundliche, geräumige Kabine bietet große Glasflächen und einen Innengeräuschpegel von nur 70 dB(A). Die beheizbare Heckscheibe ist nach unten innen gewinkelt, sodass sich darauf kein Staub absetzt. Die Bedienhebelkonsole ist mit einem neuen Funktionswahlschalter ausgestattet und in fünf Richtungen für den jeweiligen Fahrer anpassbar. Durch den erhöhten Kabineninnendruck sollen Staub und andere Partikel nicht in die Kabine eindringen. Für einfaches und sicheres Einsteigen sind beide Maschinen mit einer nach hinten öffnenden Tür, angepassten Trittstufen und großen Handläufen ausgerüstet.

Ein neuer luftgefederter Fahrersitz dämpft Vibrationen und Stöße und soll so für ein komfortableres Fahrgefühl sorgen. Die am Sitz montierten EPC-Bedienhebel mit neuem ergonomischem Design sollen den Komfort steigern und Ermüdungserscheinungen beim Fahrer reduzieren.

Die Schaufel-Füllautomatik sowie weitere Assistenzfunktionen sollen dafür sorgen, dass der Fahrer mit konstanter Produktivität arbeitet, auch bei langen Einsätzen. Das digitale, hochauflösende Display des Fahrerinformationssystems zeige dem Fahrer alle wichtigen Daten wie KDPF-Zustand, AdBlue-Füllstand und Kraftstoffverbrauch an. Die Eco-Hinweise werden in Echtzeit während des Einsatzes und beim Herunterfahren des Systems nach dem Ausschalten des Motors angezeigt. Über das Eco-Menü kann der Fahrer Einsatzberichte und Kraftstoffverbrauchsdaten einsehen. Anhand dieser Daten lasse sich der Gesamtverbrauch der Maschine vom Fahrer speichern, auswerten und optimieren.



Der Radlader des Typs WA485-11 wurde von Komatsu vorgestellt. Foto: Komatsu

Eine weitere bedeutende Neuentwicklung ist die AFJS-Joystick-Lenkung mit winkelabhängigem Feedback (Angle Feedback Joystick Steering), die das Lenkrad ersetzt. Am Winkel des Joysticks erkennt der Fahrer laut Komatsu intuitiv, wie die derzeitige Lenkstellung ist. Ein weiterer Vorteil dieses Systems besteht imWegfall der Lenksäule, wodurch die Sicht auf den Arbeitsbereich optimiert wird und mehr Raum in der Kabine zur Verfügung steht.

Die programmierbare Motorsteuerung schaltet die Maschine im Leerlauf automatisch aus oder lässt den Motor zum Abkühlen noch nachlaufen und schaltet ihn später aus, während der Fahrer die Kabine bereits verlassen hat.

Reinigung und Wartungsarbeiten sollen so einfach sein wie noch nie. Der Kühlerlüfter ist nach eigeen Angaben herausschwenkbar und die automatische Umkehrfunktion gehört zur Standardausrüstung. Die elektrisch aufklappbare Motorhaube ermöglicht den Zugang zum gesamten Motorraum. Zusätzliche Seitentüren sollen für schnelle und bequeme tägliche Überprüfungen und Wartungsmaßnahmen sorgen. Die Wartungskosten sollen deutlich reduziert sein, was zu geringeren Gesamthaltungskosten über die Lebensdauer der Maschine führt. Auch die durchgehenden Kotflügel sind Standardausrüstung und eine AdBlue-Füllstandsanzeige am Einfüllstutzen verhindert ein Überlaufen beim Befüllen.

Durch die Flottenmanagementfunktionen des Telematiksystems Komtrax und das Wartungsprogramm Komatsu Care ist die Maschine vor unberechtigter Nutzung geschützt und auf maximale Effizienz ausgelegt, heißt es seitens des Herstellers.

Komatsu ist auf der bauma unter anderem an Stand FM.713/1 zu finden.