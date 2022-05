Nur 1,2 Euro/m² an Objektnebenkosten benötigt dieses massive und attraktive Mehrfamilienhaus aus Bisotherm. Foto: Bisotherm

Dreis (ABZ). – Im Herbst 2021 startete die HS GmbH, Schlüsselfertiges Bauen ein weiteres Eigenprojekt und lies auch dieses wieder von der Bauunternehmung Becker & Marx aus Dreis mit Bisotherm-Steinen errichten. Um bei dem neuen zweigeschossigen Einfamilienhaus eine möglichst großzügige Wohnfläche zu erzielen, wurden sowohl die Außenwände, wie auch die Innenwände möglichst schlank ausgeführt, heißt es von Unternehmensseite.

Die 30 cm dicken Außenwände wurden aus Bisotherm Steinen der Serie BISOMARK mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,075 W/mK ausgeführt.

Mit dem zur Anwendung kommenden Innenputz, ein mineralischer Rotkalk und dem Außenputz als mineralischem Leichtputz, liegt der U-Wert dieser Außenwandkonstruktion bei 0,23 W/m²K. Die tragenden Innenwände wurden aus 17,5 cm dicken Normaplan-Steinen ausgeführt.

Die berechnete Wohnfläche des zweigeschossigen Einfamilienhauses addiert sich so auf 132 m², bei ca. 680 m³ umbautem Raum.

Die guten bauphysikalischen Werte des monolithischen Massivrohbaues und die energetischen Werte des Außenmauerwerks werden abgerundet durch die Beheizung des Gebäudes mittels einer Luftwärmepumpe, das Flachdach erhält eine PV Anlage.

Die ausführende Bauunternehmung Becker & Marx kennt sich mit dem Errichten von Rohbauten aus Bisotherm-Produkten bestens aus und ist ebenso überzeugt von dem heimischen Naturbaustoff wie die HS GmbH, Schlüsselfertiges Bauen.

Zitat von Jürgen Becker, Becker-Marx Bau Meisterbetrieb: "Es hat wieder Spaß gemacht, diese Steine hinsichtlich der Maßgenauigkeit und Qualität zu verarbeiten. Die Zusammenarbeit mit dem Bisotherm Außendienstmitarbeiter Thomas Esser ist stets angenehm und sehr konstruktiv. Man merkt, dass man das gleiche Ziel verfolgt.

Gute Ware, gute Verarbeitung und somit zufriedene Kunden."

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Auszeichnung von Christoph Becker, der im letzten Jahr Deutscher Meister der Maurer wurde. Als festes Teammitglied in der Nationalmannschaft des deutschen Handwerks nimmt er an vielen weiteren Berufswettbewerben teil.