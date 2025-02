Die Stadt Wuppertal hat mit Unterstützung des Bauunternehmens Kleusberg ein modernes Ausweichquartier für das Ganztagsgymnasium Johannes Rau errichtet. Foto: Kleusberg

Das Gebäude, das Platz für etwa 650 Schüler und 75 Lehrer bietet, wurde in einer winkelförmigen Modulbauweise erbaut und umfasst eine Bruttogeschossfläche (BGF) von 6500 m².

Das zweigeschossige Teil des Gebäudes am Dietrich-Bonhoeffer-Weg beherbergt die Mensa/Aula, Büro- und Verwaltungsräume. Der dreigeschossige Teil entlang der Gottfried-Gurland-Straße ist für Fach- und Klassenräume vorgesehen. Die Barrierefreiheit des Schulgebäudes wird nach eigenen Angaben durch eine Aufzuganlage gewährleistet. Sowohl die Haupt- als auch die Nebenzugänge sind über straßenseitige Stahlbrücken erreichbar.

Das Schulgebäude wurde laut Kleusberg als Hangbebauung konzipiert. Ein Großteil des Baumbestands auf der gesamten Fläche konnte vollumfänglich erhalten werden, was zur nachhaltigen Gestaltung des Schulumfelds beitrage. Das Ausweichquartier wird zunächst das Ganztagsgymnasium Johannes Rau während der Sanierungsarbeiten an der bestehenden Schule beherbergen, informiert Kleusberg.

Darüber hinaus soll geplant sein, das Gebäude auch nach Abschluss dieser Sanierung für weitere Schulen zu nutzen, da die Stadt Wuppertal weitere Schulsanierungen anstrebt.

Die Grundrissgestaltung folge dem Konzept einer klassischen Flurschule: Das Erdgeschoss ist ebenerdig zum rückwärtigen Schulhof angeordnet, während das erste Obergeschoss ebenerdig zum oberen straßenseitigen Gelände an der Gottfried-Gurland-Straße liegt. Die Fassade des Gebäudes besteht aus hinterlüfteter Holz- und Eternitbekleidung. Der integrierte Sonnenschutz in den Fensterbändern sorge für optimale Lichtverhältnisse in den Räumen.

Zwei der Flachdächer sind mit einer zentralen Lüftungsanlage, einer Photovoltaikanlage und extensiver Dachbegrünung ausgestattet. Um Schulbauprojekte noch effizienter und einfacher abwickeln zu können, gibt es jetzt den Kleusberg-Schulbaukasten, so das Unternehmen. Der Konfigurator soll es Planern, Bauherren oder einfach nur Interessierten ermöglichen, ihre individuellen Raumanforderungen flexibel und effizient zu planen und zu gestalten. Er ist ab sofort kostenlos auf der Website von Kleusberg verfügbar.