Das System kann demnach von den Besitzern so angepasst werden, dass ihr Fahrzeug entweder mit Dieselkraftstoff oder mit Batterieenergie betrieben wird. Zquip ist Teil des Unternehmens Moog, eines Anbieters von Antriebstechnik und Steuerungskomponenten.

Moog-Ingenieure können ein dieselhydraulisches Baufahrzeug, zum Beispiel einen Bagger, "zquipen". Das heißt, dass sie den Dieselmotor ausbauen und einen modularen Umbausatz installieren, der ein oder mehrere Energiemodule enthält. Die Fahrzeugbesitzer können dann die Art und Menge der Energie für ihre Maschine wählen, erklärt Zquip.

"Der anpassungsfähige Energieaustausch von Zquip bedeutet, dass Sie Ihre Maschine betreiben können, egal welche Energiequelle die Welt für Baufahrzeuge wählt", sagt Rob Bauer, Engineering Manager bei Zquip. Eine mit Zquip ausgerüstete Maschine könne bei Bedarf emissionsfrei sein oder mit Diesel betrieben werden. Das Dieselstrommodul fungiere als Reichweitenverlängerer. Fahrzeugbetreiber können die Akkumodule nach Angaben des Anbieters durch Schnellladung und Aufladung über Nacht erneuern oder gegen neue Module austauschen. Die Diesel-Power-Module hätten eine Grundfläche von 1,2 mal 0,8 m und seien

1,1 m hoch. Das seien die gleichen Abmessungen wie ein 140-kWh-Batterie-Power-Modul von Zquip, das ZQ140.

Das Dieselstrommodul hat laut dem Anbieter eine Dauerleistung von

25 kW, einen 48-Liter-Tank und eine IoT-verbundene Software. Als weiteren Vorteil des eigenen Systems führt Zquip an, dass das Dieselmotormodul einfach und kostengünstig transportiert, ausgetauscht und gewartet werden könne, während der Fahrer und die Maschine mit neuen Motormodulen weiterarbeiten. Auf der bauma 2025 wird Moog einen Zquip-Caterpillar-Raupenbagger vorstellen, der mit einem ZQ140-Wechselmodul betrieben wird, so die Verantwortlichen. Die Vorführung soll zeigen, wie das ZQ140-Akkumodul mit dem ZQDC-Schnellladegerät und dem ZQUIP-AC-Zubehör kombiniert wird, um sowohl den Bagger als auch eine Vielzahl von handgeführten Werkzeugen aufzuladen. Moog erwartet die Besucher am Stand FN.921/1.