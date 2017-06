26.06.2017 - 10:14 Arbeitsmarkt

Die aktuellen Personalplanungen der mittelständischen Unternehmen in Deutschland sind nach Einschätzung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform weiterhin als expansiv zu bezeichnen. Per saldo planen derzeit 24,5 % in den kommenden Monaten ihren Personalbestand aufzustocken, das ist mit Abstand der höchste Wert in den letzten zehn Jahren. Folge: Die Länge der Vakanzzeiten bei...