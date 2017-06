Gute Laune

Es ist schon verwunderlich, was im Namender Wissenschaft alles untersucht wird. So belegt eine neue US-Studie, dass Menschen, die schlechten Sex haben, auch automatisch unzufriedener in ihrem Job sind. Es gibt jetzt wohl kaum jemanden, der aufgrund dieser wissenschaftlichen Erkenntnisin seinem Kollegenkreis nicht spontan zwei oder drei Kandidaten vor seinem geistigen Auge hat, auf die genau das zutreffen könnte. Mieser Sex, das habe ich mir bei der schon immer gedacht, so miesepetrig, wie die immer rumläuft! Eher unwahrscheinlich, dass ein Kollege, der während des langen Arbeitstages immer muffelig dreinschaut, plötzlich abends im Bett den spaßigen Hengst macht. Guter Sex dagegen beflügelt noch bis zu 24 Stundendanach und spornt zu beruflichen Höchstleistungen an. In dem Zusammenhang bekommt der Begriff "hochschlafen" erst recht eine besondere Bedeutung. bü