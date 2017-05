25.05.2017 - 15:29 Autobahnen DGB warnt vor Privatisierung

Berlin (dpa). – Vor den Bundestagsberatungen über die geplante Gesellschaft für die Autobahnen warnt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) vor einer Privatisierung. Wegen der Tragweite der geplanten Veränderungen seien nachhaltige Regelungen gefragt, mahnte der DGB in einem offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag. Das Thema...