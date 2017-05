26.05.2017 - 00:21 Bauen in der Cloud Autodesk will BIM auf nächste Evolutionsstufe heben

Boston/USA. – Während Building Information Modeling (BIM) hierzulande noch in den Kinderschuhen steckt, wird in anderen Teilen der Welt längst schon digital geplant und gebaut. Für den US-amerikanischen Softwarehersteller Autodesk bietet jedoch auch die aktuelle Evolutionsstufe von BIM noch viel Luft nach oben. Während eines Medien-Events in Boston ließ das Unternehmen die...