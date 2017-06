Mit handlicher Baugröße punkten

Nürtingen (ABZ). – Metabo ergänzt seine Werkzeug-Range in der oberen Leistungsklasse mit 18-V-Akku-Bohrschraubern und -Schlagbohrmaschinen mit drei Gängen und bürstenlosen Motoren. Die Bohrschrauber überzeugen mit hoher Drehzahl und einem perfekten Verhältnis von Baugröße, Gewicht und Leistung. Ob für schwere Zimmermannsarbeiten, schnelle Bohrungen in Metall oder den Einsatz im Bauhandwerk und bei der Renovierung: Die neuen kabellosen Metabo Dreigang-Bohrschrauber der LTX-Klasse sind kraftvolle Allrounder mit dem – laut Herstellerangaben – größten Anwendungsspektrum am Markt. Zusätzlich zu allen bewährten Funktionen der Metabo LTX-Zweigang-Bohrschrauber haben die neuen Geräte ein Getriebe mit einem dritten Gang für hohe Drehzahlen bis zu 3800 U/min.



Alle neuen Dreigang-Maschinen sind mit der zweiten Generation bürstenloser Motoren von Metabo ausgestattet, die mit ihrem speziellen Wicklungsaufbau in Sachen Leistungsdichte und Wirkungsgrad neue Maßstäbe gesetzt haben. Dank dieser Motoren und der innovativen LiHD Akku-Technologie sind die Dreigang-Schrauber besonders kompakt und kraftvoll. Die neuen 18-V-Werkzeuge mit einem Drehmoment von bis zu 60 Nm im weichen und 120 im harten Schraubfall vereinen enorme Leistung mit einer extrem handlichen Bauweise. Mit einer Baulänge von nur 213 mm bietet der Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I ein ideales Verhältnis von Baugröße zu Kraft. Arbeitet der Anwender mit der Quick-Version ohne Bohrfutter, verkürzt sich die Baulänge der Maschine auf 168 mm.



Mit dem BS 18 LTX-3 BL Q I bohren Anwender in Holz mit einem Ø von bis zu 65 mm, in Stahl beträgt der max. Bohrdurchmesser 13 mm. Die Schlagbohrmaschine SB 18 LTX-3 BL Q I bohrt zudem in Mauerwerk Löcher mit bis zu 16 mm Ø. Alle neuen Metabo Dreigangmaschinen sind damit für den universellen Einsatz bestens gerüstet – von der kleinen, exakten Schraubarbeit über zügiges Bohren in Holz und Metall bis hin zu schweren Schraub- und Bohranwendungen. Die präzise elektronische Metabo Drehmomenteinstellung reduziert für eine genaue Verarbeitung kleinster Schrauben nicht nur das Drehmoment, sondern passt auch die Drehzahl auf das optimale Niveau an.



Um glatte Oberflächen präzise anzubohren oder festsitzende Schrauben zu lösen, wechselt der Anwender über das Stellrad in den Impulsbetrieb. Die integrierte LED leuchtet dunkle Stellen hell aus und erleichtert so das Arbeiten. Mit 500 U/min im ersten und 2050 im zweiten Gang liegen die neuen Dreigang-Maschinen in den ersten beiden Gängen in einem ähnlichen Drehzahl- und Drehmomentbereich wie die LTX- Zweigang-Bohrschrauber. Profis können also mit den neuen Bohrschraubern wie gewohnt arbeiten, aber zusätzlich bietet ihnen der dritte Gang mit 3800 U/min die optimale Drehzahl bspw. für kleinere Bohrungen in Metall. Dank der LiHD Akku-Technologie haben die Maschinen zudem eine enorme Ausdauer.



Alle neuen Metabo Dreigang-Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen sind mit dem praktischen Schnellwechselsystem Quick erhältlich. Innerhalb von Sekunden wechselt der Profi damit zwischen Bohren, Schrauben und Winkelschrauben – werkzeuglos und mit wenigen Handgriffen. Bits und Sechskantbohrer lassen sich auch ohne Bohrfutter direkt in die Spindel einsetzen – so werden die Maschinen noch kürzer und leichter und damit zum idealen Werkzeug in beengten Platzverhältnissen. Bei extremen Anwendungen und zusätzlichem Kraftbedarf lässt sich die Stärke der LTX-Maschinen mit dem Drehmomentaufsatz PowerX3 verdreifachen.



Mit dem Pick+Mix-System können Anwender die Maschinen auch ohne Akkupacks und Ladegerät kaufen oder sich ihr individuelles Set aus Maschinen, Akkus, Ladegeräten und Transportlösungen zusammenstellen.