JCB startet groß angelegte Produktoffensive

Rocester/Großbritannien . – Nicht lang ist es her, da feierte der britische Baumaschinenhersteller JCB seinen 70. Geburtstag. Dass dort an Altersmüdigkeit nicht zu denken ist, bewies das Unternehmen auch im Jahr 2017 wieder mit einer groß angelegten Neuheiten-Schau am Unternehmenssitz in Rocester. Überraschend gab JCB dabei auch seinen Einstieg in den Markt für Arbeitsbühnen bekannt. Erst im vergangenen Jahr präsentierte JCB mit dem Hydradig ein völlig neues Mobilbagger-Konzept. Doch auch im Nach-bauma-Jahr 2017 geizt der britische Baumaschinenhersteller nicht mit neuen Entwicklungen. So zeigte das Unternehmen im Rahmen einer internationalen Presseveranstaltung Anfang Februar zahlreiche Neuheiten aus seinen unterschiedlichen Produktsparten. Die wohl auffälligste Neuerung im Hause JCB ist der Vorstoß in einen völlig neuen Markt, den der Industriebühnen.



So gab JCB gleich zu Beginn des Presseevents die Neugründung der Division JCB Access bekannt. Unter Geheimhaltung wurde dort in den vergangenen Jahren eine Reihe elektrischer Scherenarbeitsbühnen entwickelt und konstruiert (die ABZ berichtete: Ausgabe 6/2017). Die ersten elf Modelle konnten vor Ort bereits in Augenschein genommen werden und werden noch Anfang des Jahres an den Start gehen. Bis Ende 2017 sollen insgesamt 27 neue Plattformen – elektrisch sowie dieselbetrieben – auf dem britischen, deutschen und dem nordamerikanischen Markt verfügbar sein.



Das finale Produktangebot soll schließlich neun elektrische und drei dieselbetriebene Scherenhebebühnen im Bereich zwischen 4,6 m und 13,8 m umfassen. Hinzu kommen fünf Gelenkausleger – vier dieselbetriebene und ein elektrischer – zwischen 14,9 m und 24,6 m sowie zehn dieselbetriebene Teleskopausleger zwischen 20,6 m und 41,6 m. Die Scherenhebebühnen wiegen zwischen 1330 kg und 3366 kg. Die Plattformen der beiden kleinsten Modelle (S1530e und S1930e) sind 1,64 m lang und 0,76 m breit. Die Plattformen aller größeren Modelle haben eine Länge von 2,5 m, ausgenommen die des größten Modells, des S4550E, mit einer Länge von 2,64 m. Die Nenntragfähigkeit der Maschinenkörbe liegt zwischen 227 kg und 550 kg. Die elektrischen Scherenhebebühnen werden mit vier Batterien zu 6 V oder 12 V hydraulisch betrieben. Drei Diesel-Modelle sollen noch im Laufe dieses Jahres eingeführt werden. Die Produktreihe von JCB Access ist TÜV-zertifiziert und entspricht den neuesten Vorgaben nach ANSI und CSA.