21.11.2016 - 13:24 Internationale Konferenz für Bauinnovationen Textilen Input liefern

Dresden (ABZ). – In Textilinstituten und Unternehmen werden HighTech-Materialien und -Strukturen für den Umsatz von morgen entwickelt. Innovative Faserverbünde, polymere Werkstoffe und funktionalisierte textile Strukturen sichern Zukunftschancen auch für kleine und mittlere Firmen der Baubranche. Ein Gipfeltreffen von Textilforschern und Industrieexperten will Ende November in...