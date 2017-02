24.02.2017 - 17:03 Leichtbetonfassade Gewerbebau der Extraklasse realisiert

Böbingen (ABZ). – Metallveredelung Daniel Proba führt auf fast allen metallischen Grundmaterialien hochwertige Beschichtungen durch. Das Familienunternehmen wurde vor über 25 Jahren von Ernst Proba gegründet und wird nun in der zweiten Generation von Daniel Proba geführt. Für seinen Neubau in der Porschestraße in Böbingen wünschte sich der Bauherr ein praktisches und...