24.02.2017 - 09:06 Lichtleitende Fasern Lichtbeton-Wände stiften neues Raumgefühl

Karben (ABZ). – Die transparente und semi-transparente Raum-in-Raumlösung "Think.Tank" von König + Neurath mit Wandelementen aus Lucem-Lichtbeton soll abgeschlossene Rückzugsräume für konzentriertes Arbeiten oder für ungestörte Gespräche in Großraumbüros schaffen – ohne in die Bausubstanz einzugreifen. Das in sich abgeschlossene System lässt sich nach Herstellerangaben...