Großes Aufgebot an Fahrzeugen

MAN zeigt auf seinen Trucknology Days am 23. bis 25. März 2017 in München eine große Vielfalt an Lkw für verschiedene Branchen.

München (ABZ). – Im Rahmen ihrer Hausmesse bietet MAN vom 23. bis 25. März 180 Fahrzeuge zum Besichtigen und Fahren aus vielen Branchen. Im Fokus stehen die zum Jahresbeginn in den MAN TG-Baureihen eingeführten Neuheiten. Als Hausmesse haben sich die MAN Trucknology Days seit 2008 etabliert, denn dort trifft Information auf Faszination. Rund 7000 internationale Besucher werden erwartet. In der Sonderschau Kommunalfahrzeuge stellen zahlreiche Aufbauhersteller verschiedene Abfallsammelfahrzeuge, Kehrmaschinen und Fahrzeuge für die Nassentsorgung sowie den Straßenbetriebs- und Winterdienst aus.



Etwa 180 Lastwagen stehen an drei Tagen zur Besichtigung und zum Fahren bereit. Experten erläutern in Vorführungen, einer Testrunde und an den Exponaten die einzelnen Produktmerkmale, die Unternehmen und Fahrern in den Branchen Bau, Verteiler- und Fernverkehr, Schwertransport sowie Kommunal den Arbeitsalltag erleichtern. Im MAN TruckForum sowie auf der Teststrecke laden die MAN Services, Aufbauhersteller und Zulieferer zu Gesprächen ein. Diese geben in Zusammenhang mit RIO, der neuen Marke für vernetzte Logistik, einen Ausblick auf die Connected Performance der Transportbranche der Zukunft. Großen Zuspruch findet das Angebot, auf der Teststrecke wie auch auf öffentlicher Straße mit verschiedenen Modellen aus dem MAN-Produktkatalog eine kurze Runde zu drehen. Auf großes Interesse stoßen erfahrungsgemäß die Werksführungen durch die Produktion der MAN-Baureihen TGS und TGX.



Erstmals auf den MAN Trucknology Days: Der neue MAN TGE und RIO. Mit dem MAN TGE von 3 bis 5,5 t zulässigem Gesamtgewicht rundet MAN sein Produktprogramm nach unten ab. Der Verkaufsstart des neuen Transporters fällt mit den Trucknology Days zusammen. RIO stellt sich als offenes, cloud-basiertes "Betriebssystem" für die gesamte Transportbranche vor.



Termine: Donnerstag 23. März bis Samstag 25. März 2017 für angemeldete internationale Kundengruppen, Kunden und Mitglieder des MAN Trucker's World Club. 23. und 24. März von 9.00 bis 17.00 Uhr. 25. März von 8.00 bis 16.00 Uhr. Ort: Truck Forum im MAN-Werk München, Dachauer Str. 570, 80995 München. Der Zutritt zur Veranstaltung ist kostenfrei und nach vorheriger Anmeldung über den Kundenbetreuer bzw. nach Einladung durch den MAN Trucker's World Club möglich. Zudem werden je 500 Eintrittskarten für den 24. und 25. März verlost. Die Ankündigung dazu erfolgt auf den Social Media-Kanälen von MAN.