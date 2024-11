Die Umschließung erfolgt später mit einer überschnittenen Bohrpfahlwand sowie einer Spundwand. Fotos: PORR

Im Rahmen des Gesamtauftrags wurde die lokale Niederlassung des Porr-Spezialtiefbau mit einem anspruchsvollen Komplettpaket aus Bestandssicherung, Baugrubenplanung und -ausführung beauftragt. Nach dem Kellerabbruch des Bestandsgebäudes folgt die Herstellung einer 1800 m² großen, rund 6 m tiefen Trogbaugrube. Da der Grundwasserspiegel rund 3 m unter der Geländeoberkante liegt, wird sie wasserdicht ausgeführt und mit einer Sohle im Düsenstrahlverfahren (DSV) abgedichtet. Die Umschließung erfolgt mit einer überschnittenen Bohrpfahlwand aus 240 Bohrpfählen sowie einer rund 54 m langen Spundwand.

Eine zusätzliche Schwierigkeit stellen laut Porr die heterogenen Bodenverhältnisse dar. Unterhalb der aufgefüllten Deckschichten befinden sich mitteldichte Sande, locker gelagerte Sande sowie organogene Bodenarten. Eine circa 50 m breite und bis 12 m tiefe, organische Rinne aus Torf verläuft mitten durch das Baufeld. Daher erfolgt eine Bodenverbesserung mit 168 Atlas-Säulen und 210 DSV-Säulen.

Der L-förmige Neubau befindet sich in prominenter architektonischer Gesellschaft.

Porr-Spezialtiefbau realisiert eine Baugrube in der Nähe vom Brandenburger Tor.

Am Ende des Boulevards "Unter den Linden" liegt direkt vor dem Brandenburger Tor der Pariser Platz. Viele Gebäude des Bundestags sowie Botschaftsgebäude sind nur ein paar Schritte entfernt.

Unmittelbarer Nachbar ist das 1805 erbaute Schadowhaus, das älteste, noch erhaltene klassizistische Gebäude im ehemaligen Stadtteil Dorotheenvorstadt, daher müssen die Spezialtiefbauarbeiten erschütterungsarm erfolgen.

Um Verformungen des Baugrunds zu verhindern, wird die Baugrube mit Stahlkonstruktionen ausgesteift und das Schadowhaus mit rückverankerten Düsenstrahlkörpern unterfangen. Zur Sicherheit werden die gesamten Spezialtiefbauarbeiten engmaschig von Erschütterungs- und Setzungsmessungen an den umliegenden Gebäuden begleitet.

"Die sensible, innerstädtische Lage inmitten eines Denkmalensembles verlangt während der Spezialtiefbauarbeiten größte Sorgfalt und Flexibilität. Bis dato unbekannte Bestandsleitungen verlaufen durch das Baufeld, so dass wir diverse Leitungsprovisorien errichten müssen. Nicht zuletzt sind die beengten Platzverhältnisse eine Herausforderung, denn es müssen mehrere Großgeräte sowie die Sattelzüge für den An- und Abtransport des Bodens in dieser exponierten Lage mitten in Berlin koordiniert werden", erklärt Projektleiter Theo Jentsch.