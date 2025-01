Welche politischen Rahmenbedingungen sind notwendig, um das Bauen mit Holz als Teil des nachhaltigen Bauens zu fördern? Diese und weitere Fragen werden in Vorträgen und Diskussionsrunden während des 1. Internationalen Holzbau Symposiums unter dem Motto "Bauen mit Holz: Klimafreundlich, bezahlbar und zukunftsfähig" beleuchtet und erörtert.

Das Holzbau Symposium findet am Donnerstag, 20. März 2025, im AXICA Kongress- und Tagungszentrum am Pariser Platz 3 in Berlin-Mitte statt. Veranstalter sind Holzbau Deutschland, das Holzbau Deutschland Institut und Bauhaus Erde.