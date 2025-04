Sonderformen wie Rundungen entstehen, wenn die Blöcke mit frischem Hanfkalk ergänzt werden. Foto: Heike Fischer/TH Köln

Die Herstellung des leichten Baustoffs weist demnach eine negative CO2-Bilanz auf. Sein Einsatz im Bauwesen ist jedoch begrenzt, da keine tragenden Strukturen errichtet werden können. Dies möchte ein interdisziplinäres Projekt der Hochschule durch die Entwicklung neuartiger Steine mit hochverdichteten Zonen ändern.

"Hanfkalk ist ein hervorragendes Material für den nachhaltigen Hausbau. Beim Wachstum des Hanfs wird mehr CO2 gebunden, als beim Kalkbrennen und anderen Produktionsschritten freigesetzt wird", erläutert Projektleiter Prof. Dr. Arne Künstler von der Fakultät für Architektur der TH Köln. "Durch seine niedrige Wärmeleitfähigkeit ist ab einer Wandstärke von circa 30 Zentimetern keine zusätzliche Dämmung erforderlich. Er reguliert die Raumfeuchte, ist schwer entflammbar und schimmelhemmend."

Nach dem aktuellen Stand der Technik wird Hanfkalk allerdings nur in Kombination mit Stützen aus Stahlbeton oder Holz eingesetzt, da sich handelsübliche Hanfkalksteine auf Grund ihrer geringen Steifigkeit nur als nichttragende Wandelemente eignen. Um in Zukunft mehrgeschossige Gebäude aus Hanfkalk ohne zusätzliche Tragstruktur errichten zu können, sollen Zonen innerhalb der Steine so stark verdichtet werden, dass darüber die Last abgetragen werden kann. Diese Zonen sollen genauso wie übliche Hanfkalksteine ausschließlich aus Biomasse und mineralischen Bindemitteln bestehen. Auf diese Weise möchten die Projektbeteiligten nach eigenen Angaben eine klimapositive Alternative zu Porenbetonsteinen oder leichten Hochlochziegeln schaffen, die einen einschaligen Mauerwerksbau aus schnell nachwachsenden Rohstoffen ermöglicht.

Nachdem Prof. Künstlers wissenschaftlicher Mitarbeiter Jonathan Lunkenheimer mithilfe eines Prototypenförderprogramms erste Vorversuche zu hochverdichtetem Hanfkalk durchführen konnte, wurden Drittmittel von der Forschungsförderung Zukunft Bau eingeworben. Nun soll am Labor für Baustofftechnik der TH Köln die optimale Mischung aus Hanf, Kalk sowie weiterer Biomasse und mineralischen Bindemitteln ermittelt werden, so die Bildungseinrichtung. Am Institut für Bau- und Landmaschinentechnik der TH Köln entstehe eine Pressvorrichtung, mit der die Fertigung von gezielt verdichteten Mauersteinen im Labormaßstab effizient bewerkstelligt und wissenschaftlich untersucht werden könne.

Die Universität Bonn unterstütze das Projekt durch den Anbau und die Aufbereitung von Miscanthusgras, dessen harte Fasern sich voraussichtlich besser als Hanf für die tragfähigen Zonen eigneten.

"In der zweiten Hälfte unseres Vorhabens widmen wir uns den praktischen Versuchen mit unseren Mauersteinen. Wir werden mehrere Wandmodule errichten und bautechnisch untersuchen. Neben Eigenschaften wie Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Feuchteverhalten möchten wir ermitteln, welche Materialien wie Putze und Mörtel mit den Blöcken kompatibel sind und unter Beweis stellen, dass sich die Blöcke mit gewöhnlichen Werkzeugen gut verarbeiten lassen", sagt Künstler. Hanfkalksteine sollen künftig auf der Baustelle einfach handhabbar sein. Sie lassen sich der TH Köln zufolge leicht sägen. Schrauben sollen ohne zusätzliche Dübel im Material halten. Sonderformen wie Rundungen sind nach eigenen Angaben problemlos realisierbar, indem die Blöcke mit frischem Hanfkalk ergänzt werden, der vor Ort aushärtet. Da nur der innere Teil der Steine hochverdichtet ist, können in die äußeren Schichten Schlitze für Kabel und Rohre geschnitten und mit dem gleichen Material wieder verschlossen werden. "Nicht zuletzt lässt sich Hanfkalk beim Rückbau eines Gebäudes umweltfreundlich entsorgen. Einfach zerrieben kann er als Dünger auf Felder gestreut werden", betont Künstler. Das Vorhaben "Einfach Mauern mit Hanfkalk – Tragfähige Mauersteine durch selektive Verdichtung" wird seit Oktober 2024 über die Zukunft Bau Forschungsförderung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für zwei Jahre mit rund 280.000 Euro unterstützt. Neben der Fakultät für Architektur sind an der TH Köln auch Prof. Dr. Björn Siebert von der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik sowie Prof. Dr. Peter Erdmann von der Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme beteiligt. Weiterer Kooperationspartner ist Prof. Dr. Ralf Pude von der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn, informiert die TH Köln. Die TH Köln zählt nach eigenen Angaben zu den innovativsten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Sie bietet Studierenden sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland ein inspirierendes Lern-, Arbeits- und Forschungsumfeld in den Sozial-, Kultur-, Gesellschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften. Zurzeit sind 21 100 Studierende in etwa 100 Bachelor- und Masterstudiengängen eingeschrieben. Die TH Köln gestaltet Soziale Innovation – mit diesem Anspruch begegne man den Herausforderungen der Gesellschaft. Das interdisziplinäres Denken und Handeln, der regionalen, nationalen und internationalen Aktivitäten machet die TH Köln in vielen Bereichen zur geschätzten Kooperationspartnerin und Wegbereiterin.