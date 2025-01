Wissen (ABZ). – Auch 2025 wird Kleusberg wieder auf der BAU in München vertreten sein, in Halle B2 an Stand 311. Das Unternehmen setzt verstärkt auf eine nachhaltige Holz- und Hybridmodulbauweise, die traditionelle Handwerkskunst mit moderner Bauweise verbindet.

Die Holz- und Hybridmodulbauweise bietet nach Unternehmensangaben vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und erfüllt hohe Ansprüche an Ökologie und Design. Foto: Kleusberg

Holz bindet CO2 während des Wachstums und weist eine positive Umweltbilanz auf, selbst nach der Nutzung. Die Kombination aus Holz- und Stahlmodulbau erlaubt es Kleusberg, Bauprojekte zu realisieren, die ästhetisch ansprechend und gleichzeitig zukunftsweisend und nachhaltig sind. Die Holz- und Hybridmodulbauweise bietet nach Unternehmensangaben vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und erfüllt hohe Ansprüche an Ökologie und Design.

Die Vision des Unternehmens ist es, durch die Symbiose aus traditionellem Handwerk und innovativer Technologie langlebige, hochwertige und umweltfreundliche Bauwerke zu schaffen. Von der Planung bis zur Realisierung steht das Unternehmen Architekten und Bauherren als Partner zur Seite, der individuelle Wünsche und Anforderungen professionell umsetzt.

Zirkularität im Modulbau ermöglicht innovative und nachhaltige Baukonzepte, bei denen Materialien und Ressourcen in einem Kreislauf genutzt werden, um Abfall und den Einsatz neuer Rohstoffe zu minimieren. Kleusbergs Modulbauweise eignet sich nach Unternehmensangaben hierfür besonders, da die vorgefertigten Module flexibel demontiert, wiederverwendet und angepasst werden können. So lassen sich Gebäude leicht erweitern, verkleinern oder an andere Standorte verlagern, was ökologische und ökonomische Vorteile schafft.

Dank der Fertigung imWerk kann der Materialeinsatz optimiert und Abfall reduziert werden. Nachhaltige Rohstoffe werden bevorzugt, sodass Materialien nach ihrem Lebenszyklus recycelbar bleiben. Diese zirkuläre Bauweise erlaubt es, schnell auf veränderte Anforderungen zu reagieren. Durch die Wiederverwendbarkeit der Module sowie die Reduzierung von Bauabfällen und Materialkosten bietet die Zirkularität im Modulbau eine zukunftsweisende, ressourcenschonende Bauweise. Der Schulbaukasten-Konfigurator von Kleusberg ist, wie das Unternehmen mitteilt, ein innovatives Tool, das auf jahrelanger Erfahrung und intensiver Entwicklung basiert. Der benutzerfreundliche Konfigurator ermöglicht es Fachleuten und Laien, Schulgebäude in Holz-Hybrid-Modulbauweise präzise zu planen. Nutzer können Ausstattungslevel und Gebäudeformen kombinieren, um individuelle Lösungen zu erstellen. Durch die intuitive Bedienung und schrittweise Anleitung lassen sich die Module flexibel anpassen, während eine 3D-Echtzeit-Visualisierung Änderungen sofort sichtbar macht.

Zudem sorgt die integrierte Kostentransparenz für eine bessere Budgetkontrolle, und die Option, nachhaltige Materialien und energieeffiziente Lösungen zu wählen, unterstützt umweltbewusste Bauentscheidungen.

Alle Schulgebäude werden in der Holz-Hybridbauweise von Kleusberg geplant, die die natürlichen Eigenschaften von Holz wie Umweltfreundlichkeit und gute Dämmwerte mit der Stabilität und Langlebigkeit von Stahl vereint. Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben auf zertifiziertes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und modernste Fertigungstechnologien, um ökologische und wirtschaftlich effiziente Gebäude zu realisieren.