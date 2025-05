Das Modell CC 78.1250-1 von Tadano wurde speziell für den steigenden Bedarf an Schwerlasthüben entwickelt, besonders im Windkraftsektor. Bei Ausstattung mit einem 15 m starren Hilfsausleger erreicht er eine maximale Hakenhöhe von 224,5 m und kann in dieser Konfiguration 140 t heben. Zur Verbesserung der Steifigkeit wurde der Grundkran auf 3,5 m verbreitert. Bei Einsatzorten auf unebenem Gelände ersetzt ein optionales Sockelkran-Kit (PC) die Raupenketten am Unterwagen durch Abstützungen. Foto: Tadano

Aufbauend auf der Leistung seines Vorgängers CC 68.1250-1, verfügt dieses Modell über Verbesserungen in puncto Leistung, Sicherheit, Effizienz und Transportfreundlichkeit. Entwickelt als Antwort auf den steigenden Bedarf an Schwerlasthüben – nicht zuletzt im schnell wachsenden Windkraftsektor – erreicht der CC 78.1250-1 bei Ausstattung mit einem 15 m starren Hilfsausleger eine maximale Hakenhöhe von 224,5 m. In dieser Konfiguration hebt er 140 t. Zur Steigerung seiner Steifigkeit wurde der Grundkran auf 3,5 m verbreitert.

Zudem erlauben die in 2,0 und 2,4 m Breite erhältlichen Kettenbodenplatten eine flexible Anpassung an die jeweilige Bodendruck-Situation, informiert der Hersteller. "Der CC 78.1250-1 stellt einen bedeutenden Schritt in der Raupenkran-Entwicklung bei Tadano dar", erklärt Andreas Hofmann, Executive Vice President, Forschung & Entwicklung. "Bei seiner Entwicklung spielten Kundenrückmeldungen eine ganz entscheidende Rolle. Daher ging es uns darum, dass dieser Kran nicht nur eine überlegene Tragfähigkeit bietet, sondern auch über transportoptimierte Komponenten und effiziente Rüstabläufe verfügt."

Für eine maximale Verfügbarkeit und Sicherheit sind mehrere Komponenten des Tadano CC 78.1250-1 redundant ausgelegt. Beispielsweise verfügt der Kran über zwei Motoren mit einem optimierten Hydrauliksystem, das den Einmotor-Betrieb bei geringeren Drehzahlen erlaubt.

Flexible, anwenderfreundliche Bedienelemente und ein optionales doppelt ausgelegtes CAN-BUS-System tragen ebenfalls zu mehr Zuverlässigkeit und Flexibilität im Einsatz bei. Zusätzlich erlaubt ein optionales Zusatzaggregat den Betrieb der Kabinensysteme, Heizung/Klimaanlage und Beleuchtung mit einem kompakten 17-Kilowatt-Dieselmotor, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen im Standby-Betrieb zu reduzieren.

Der Kran ist außerdem mit dem Tadano Absturzsicherungssystem ausgestattet und verfügt über gesicherte Zugänge zum Ober- und Unterwagen mittels verbesserter Handläufe, Laufstege und Zugangsleitern. Die Kabine bietet ein erweitertes Sichtfeld, während mehrere Kameras und Spiegel den Blick auf die Seiltrommeln sowie sonstige tote Winkel rund um den Kran ermöglichen.

Bei Einsatzorten auf unebenem Gelände ersetzt ein optionales Sockelkran-Kit (PC) die Raupenketten am Unterwagen durch Abstützungen. Sie erlauben eine präzise Nivellierung auf drei verschiedenen Abstützbasen – 12 x 12 m, 14 x 14 m und 16 x 16 m – sodass vorhandene Fundamente genutzt werden können. Diese Optionen steigern nicht nur die Effizienz beim Aufbau des Krans, sondern vermeiden zugleich unwirtschaftliche Rüstzeit. Der CC 78.1250-1 ist mit dem IC-1 Steuerungssystem ausgestattet.

Die IC-1 liefert dem Bediener außerdem Echtzeit-Bodendrücke an den seitlichen Aufrichtehilfen beim Rüsten langer Auslegersysteme, heißt es weiter. Dieses System sorgt mit intuitiven Bedienelementen und präzisen Konfigurationen für mehr Effizienz und liefert wichtige Informationen für einen wirtschaftlichen Betrieb. Die zwei Mercedes-Benz-Motoren des Krans können mit HVO-Kraftstoff betankt werden, um die CO2-Emissionen zu reduzieren.

Darüber hinaus unterstützt die Tadano Telematiklösung IC-1 Remote Echtzeit-Diagnosen und die Fehlerbehebung per Fernzugriff – für ein optimiertes Flottenmanagement. Der CC 78.1250-1 wurde für einen einfachen Transport konzipiert und verfügt über gut zugänglichen Anschlagpunkte an den einzelnen Komponenten, die eine sichere Montage gewährleisten.