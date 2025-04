Esslingen (ABZ). – Öffentliche Treppenanlagen unterliegen weitaus strengeren Vorschriften und Normen in Bezug auf Sicherheit, Tragfähigkeit und Geometrie als Treppenzugänge zu Arbeitsplätzen. In Esslingen ermöglicht die neue Treppe Public aus dem PERI-UP-Sortiment den uneingeschränkten Zugang zu den Bestandswohnungen während einer mehrmonatigen Sanierungsmaßnahme..

Ein 10 m hoher Treppenturm mit 35 m langen Laubengängen auf Basis der Gerüstlösung PERI UP Public macht gartenseitig alle vier Wohnebenen für die Bewohnerinnen und Bewohner während der Baumaßnahme zugänglich. Foto: Peri Deutschland

Die Sanierung von Mehrfamilienhäusern steigert nicht nur die Wohnqualität, sie sorgt insbesondere für eine Reduzierung des künftigen Energiebedarfs und damit auch der Nebenkosten für Mieter und Eigentümer. Oftmals ist die Einhaltung bestimmter energetischer Mindeststandards auch bei Bestandsimmobilien verpflichtend gesetzlich vorgeschrieben.

So wird in Esslingen am Neckar derzeit ein viergeschossiges Wohnhaus mit 22 Bestandswohnungen modernisiert. Die Herausforderung: Die Sanierungsmaßnahme ist äußerst umfangreich und erfolgt im bewohnten Zustand.

Provisorischer Hauszugang

Ein Mehrfamilienhaus im Esslinger Innenstadtbereich wird umfassend saniert. Neben der energetischen Sanierung werden auch die bestehenden Treppenhäuser erneuert, Aufzugsanlagen straßenseitig vorgebaut und auf der Gartenseite sollen Balkone ergänzt werden. Ebenfalls Bestandteil des umfangreichen Maßnahmenkatalogs ist eine Aufstockung des Gebäudes in Holzleichtbauweise, um mittels vertikaler Nachverdichtung zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.

Um die Nutzung der bestehenden Wohnungen für alle Bewohner auch während der mehrmonatigen Sanierungsphase zu gewährleisten, sind umfangreiche Gerüstbaumaßnahmen notwendig – weit über die herkömmliche Einrüstung mit einem PERI-UP-Fassadengerüst hinaus.

Insbesondere wird während der Bauarbeiten am Treppenhaus ein provisorischer Hauszugang für die Bewohner und den Publikumsverkehr vorgehalten.



Der Spaltbelag im Podestbereich sichert die Gerüstbeläge gegen Abheben und schafft eine ebene, stolperfreie Belagfläche. Das Modell PERI UP Treppe Public erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich Sicherheit, Stufen- und Geländerhöhen, versichert Peri. Foto: Peri Deutschland

Grundlage für die sichere Zugangslösung bildet die neu im Portfolio des modularen PERI-UP-Gerüstbaukastens integrierte PERI UP Treppe Public. Diese erfüllt laut Hersteller zuverlässig die hohen Anforderungen an eine öffentliche Nutzung – sowohl statisch als auch geometrisch. Mittels der auf PERI UP Public basierenden Gerüstlösung konnten gartenseitig alle vier Wohnebenen für die Bewohner während der Baumaßnahme zugänglich gemacht werden: Ein 10 m hoher Treppenturm erschließt die unterschiedlichen Geschosse in 0,9 m, 3,6 m, 6,3 m und 9 m Höhe. Über knapp 35 m lange, dem PERI-UP-Fassadengerüst vorgestellte Laubengänge erreichen die Bewohner die jeweils bis zu sechs Wohnungen auf jeder Ebene.

Neu eingebaute, von innen und außen abschließbare Balkontüren dienen dabei temporär als Wohnungstüren. Die PERI-UP-Public-Treppenläufe und Laubengänge sind, inklusive der Geländer, entsprechend der öffentlichen Nutzung kindersicher ausgeführt und weisen eine zulässige Traglast von bis zu 7,5 kN/m² auf.

Gemeinsamer Planungsprozess

Obwohl der Gerüstbaubetrieb Föhl aus Ebersbach/Fils seit deren sukzessiven Umstellung auf das PERI-UP-Gerüstsystem die Montagevorteile des Fassadengerüsts mit dem Easy Stiel bereits voll ausschöpft, begleiteten Peri-Ingenieure aus der Niederlassung Stuttgart diese anspruchsvolle Aufgabe vom ersten Tag an.

So konnte in einem gemeinsamen Planungsprozess auf Basis der PERI-UP-Kernbauteile in Kombination mit den neuen Public-Systembauteilen eine Gerüstlösung realisiert werden, die allen Anforderungen gerecht wurde. Inklusive der notwendigen Höhenanpassungen der Ein- und Ausstiegsbereiche an die baulichen Gegebenheiten für einen ebenerdigen, stolperfreien Zugang.

Der PERI-UP-Gerüstbaukasten erweitert mit gleich zwei Neuzugängen das Anwendungsspektrum im Gerüstbau: PERI UP Cladding für sichere und flexible Einhausungen sowie die PERI UP Treppe Public als Zugangslösung für den öffentlichen Bereich. Beiden gemeinsam liegt das Konzept der nahezu kupplungsfreien Gerüstmontage zugrunde, zudem sind bei der Treppe Public die lösungsbezogenen Systembauteile mietbar.

Das Einsatzspektrum und die Ausführungsvarianten der PERI UP Treppe Public sind vielfältig, verspricht Peri: als Treppe für den öffentlichen Bereich und bei Events, als Fluchttreppe, ausgeführt als ein- oder mehrläufige Treppenanlage oder als gleich- oder gegenläufiger Treppenturm. Obwohl die Public-Treppe auf hohe Traglasten bis zu 7,5 kN/m² ausgelegt ist, sind die Systembauteile handlich.

So lassen sich beispielsweise die ineinandergreifenden Treppenstufen einfach und schnell ohne Werkzeugeinsatz von unten nach oben einlegen. Auch die Treppenwangen sowie die Treppen- und Podestgeländer erlauben trotz ihrer hohen Stabilität ein konsequent ergonomisches Arbeiten. Die Erweiterung für den PERI-UP-Gerüstbaukasten ist nun verfügbar – und wer das Produkt live erleben möchte, sollte sich einen Besuch in der Peri-Messehalle auf der bauma 2025 in München vormerken. Zu finden ist das Unternehmen auf dem Freigelände Nord am Stand FN 718.