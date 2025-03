Berlin (ABZ). – Am 21. und 22. Mai 2025 findet in Berlin der 5. TGA-Kongress statt. Im Mittelpunkt wird die "Gebäudetechnik für Mensch und Umwelt" stehen. Der Kongress unter der Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums dient dem fachlichen Austausch zwischen Wissenschaft, Industrie, Planung und Anlagenbau.

Er soll dazu beitragen, wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) schneller in die Praxis umzusetzen. In insgesamt neun Sessions werden mehr als 50 Vorträge angeboten, die sich wissenschaftlichen oder normungs- und verordnungsnahen Themen widmen. Trägerverbände sind der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK), der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA), der Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. (RLT-Herstellerverband) und der VDMA Fachverband Allgemeine Lufttechnik (VDMA ALT)..

Am ersten Kongresstag folgen der Eröffnung mit Grußworten und einer Keynote drei parallele Sessions zur Nachhaltigkeit in der TGA, zum Thema "Smarte Gebäude" und zur Wärmewende. Die Abendveranstaltung bietet eine gute Gelegenheit für den persönlichen Austausch und das Netzwerken. Schwerpunkte des zweiten Kongresstages sind Ausblicke in Richtung "TGA 2045", smarte Gebäude, Wärmewende, Abwärmenutzung, Wasserhygiene, Nachhaltigkeit in der TGA sowie der Zusammenhang zwischen TGA und Gesundheit, Behaglichkeit und Leistungsfähigkeit. Daran anschließen wird sich eine Diskussionsrunde mit Industrievertretern und Hochschulen.

Am Vormittag des ersten Kongresstages bieten Universitäten und Forschungsinstitute Workshops zu fünf Themenbereichen an: Lüftung in Nichtwohngebäuden, technisches Monitoring, Simulations- und Optimierungswerkzeuge für Gebäude, große Durchfluss-Trinkwassererwärmer für regenerative Wärmezentralen sowie Gesundheit und TGA im Wandel der Zeit. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf www.tga-kongress.de zu finden. Das detaillierte Programm mit Informationen zur Anmeldung und den Teilnahmegebühren steht zum Download auf der Website fgk.de im Menüpunkt Dokumente/Literatur. Die Anmeldung ist bis zum 4. Mai 2025 möglich.