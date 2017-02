27.02.2017 - 08:20 Kommentar Keine "saubere" Lösung Robert Bachmann

Dicke Luft in Baden-Württemberg. Weil in der Landeshauptstadt Stuttgart immer wieder die Grenzwerte für Feinstaub überschritten werden, sollen dort ab 2018 Fahrzeuge, die nicht die Abgasnorm Euro 6 erfüllen, partiell vom Verkehr ausgeschlossen werden. Zunächst nur an Tagen mit besonders hoher Belastung und nur in Teilen der Stuttgarter Innenstadt. Ausgerechnet in der...