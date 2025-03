Seit vergangenem Sommer ist Neubrandenburg vom Bahnnetz abgeschnitten - ab dem 1. April soll die drittgrößte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns wieder mit dem Zug erreichbar sein. Das bekräftigte der Konzernbevollmächtigte der Bahn AG für Mecklenburg-Vorpommern, Alexander Kaczmarek.

Er entschuldigte sich für die Verzögerungen bei den Bahn-Bauarbeiten rund um Neubrandenburg. „Wir haben's versemmelt an der Stelle”, sagte er bei einem Pressetermin der Bahn in Ludwigslust. Die Wiederaufnahme des Zugbetriebs am Bahnhof Neubrandenburg war wiederholt wegen Verzögerungen bei Bauarbeiten verschoben worden.