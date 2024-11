Cat-Kompaktmaschinen unterstützen die Baumschulen Gracklauer beim Aufforsten. Der Cat-Minibagger 305E2 CR hilft beim Setzen von jungen Alleebäumen, zieht Baumpfähle aus einer Box und befestigt sie im Boden. Er kann laut Hersteller auch dünne Holzstäbchen aus dem Boden holen, wenn Bäume versetzt werden. War früher noch Handarbeit angesagt, erleichtert heutzutage ein Minibagger in der Kombination mit Tiltrotator samt Greiferfunktion die Arbeitsschritte, die anfallen, heißt es seitens der Baumschule. Foto: Zeppelin

Die Baumaschine soll nicht nur beim Setzen von jungen Bäumen gefragt sein, sondern auch, wenn alte Bäume entfernt werden müssen. Dann zieht der Bagger die Bäume aus dem Erdreich.

In einer extra Box, befestigt am Schild des Cat 305E2 CR, werden die unterschiedlichen Werkzeuge wie Löffel und Greifer mitgeführt und je nach Bedarf eingesetzt. "Einfacher geht es nicht. Wir haben unser Material wie die Pfosten immer dabei, was sehr praktisch ist. Die Konstruktion haben wir selbst gemacht und lediglich ein paar Modifikationen an der Aufhängung vorgenommen. Somit konnten wir eine alte landwirtschaftliche Transportbox weiterverwenden. Die Idee, diese mit dem Bagger mitzuziehen, hatte ein Mitarbeiter, weil wir mit einem Lkw nicht so ohne Weiteres überall im Wald, auf Feld und Wiese hinkommen", erklärt Tobias Gracklauer. Wird die Box mal nicht gebraucht, kann sie der Bagger schnell absetzen und stehen lassen.

Geht es darum, neue Bäume zu pflanzen, kommt ein Cat-Radlader 908M mit einem Ballenstecher ins Spiel – mit seinen drei Spaten, die per Hydraulikdruck in das Erdreich gedrückt werden, lässt sich ein Ballen in bis zu 40 cm Tiefe ausheben, so das Unternehmen. Das reicht aus, dass die Wurzeln nach dem Pflanzen anwachsen. Dennoch war noch etwas Feintuning, sprich ein paar Anpassungen an dem Lader, nötig. So wurde etwa eine weitere Steckdose eingebaut. Der Joystick wurde mit einem extra Schalter für die Funktionen "Spaten öffnen" und "Stechen" versehen. Zusätzlich wurden drei Kameras angebracht, damit soll der Fahrer sehen, ob der Baum auch wirklich mittig steht, wenn er ins Erdreich eingepflanzt wird.

Der Cat-Radlader 908M mit einem Ballenstecher im Einsatz bei der Baumschule Gracklauer. Foto: Zeppelin

Eigentlich war der Radlader, so das Unternehmen, vorgesehen für das Ballenstechen und verschiedene Ladetätigkeiten. Doch inzwischen kamen weitere Aufgaben dazu. Die Baumschulen stellen auch Kompost her und dabei soll der Cat 908M ebenfalls mit seiner Greiferschaufel unterstützen, wenn Mieten umzusetzen sind. Ein weiteres Standbein: Auf dem Firmengelände wird Altholz geschreddert und aufbereitet zu Hackschnitzel. Auch sei ist die Kompaktmaschine eine große Hilfe beim Umschlag. In der weiteren Verwendung ist zudem ein Hubarbeitskorb. Um solche Werkzeuge an der Baumaschine nutzen zu können, gehe nichts über einen dritten Steuerkreis.

40 unterschiedliche Baumarten, allesamt Hauptholzarten, mit einem Stammumfang von sieben bis 25 cm baut Tobias Gracklauer laut eigener Aussage mit seinem Team auf 40 ha an. Sie sind für Alleen, den Landschaftsbau oder die Wiederaufforstung vorgesehen. "Wir dürften einer der ersten Betriebe gewesen sein, die sich auf den Klimawandel eingestellt haben und weg von Fichten-Monokulturen sind. Früher hat die Fichte dominiert. Bereits seit zehn Jahren haben wir deren Produktion auf 5 Prozent gesenkt. Wir setzen seitdem stärker auf Baumarten wie Eichen oder Libanon-Zedern", so der Unternehmer.