Unterpleichfeld (ABZ). – Die Würzburger Firmengruppe Göbel setzt beim Bau einer neuen Grundschule in Unterpleichfeld auf die PRIMAX-Teleskop-Schalung aus dem Hause Mayer Schal-technik. Mit dem Spatenstich im April 2024 begann die Errichtung eines modernen Bildungsgebäudes mit zehn Klassenräumen.

Die vor Ort eingesetzten Schalungskomponenten überzeugten den zuständigen Bauleiter Felix Leister: "Von der Planung über das Handling bis hin zum Resultat haben uns die Dienstleistungen und Produkte von Mayer Schaltechnik und Friedrich Ischebeck vollauf überzeugt." Fotos: Mayer Schaltechnik

Ziel ist es, einen zukunftsorientierten Lernort zu schaffen. Für die Bauarbeiten kommt die PRIMAX-Schalung zum Einsatz, die sich laut Hersteller durch ihre variable Höhenanpassung, hohe Belastbarkeit und die Möglichkeit der rückseitigen Schalhautbefestigung auszeichnet. Diese Eigenschaften überzeugten die Firmengruppe Göbel bereits vor Jahren, die Schalung in den Eigenbestand aufzunehmen. Seitdem wurde sie für zahlreiche Projekte erfolgreich genutzt. Auf der Baustelle in Unterpleichfeld wurden mit der PRIMAX-Schalung 600 m² Sichtbeton der Klasse SB3 in höchster Qualität realisiert.

Bauleiter Felix Leister lobte insbesondere die reibungslose Kommunikation und Planung mit Mayer Schaltechnik: "Von der Planung über das Handling bis hin zum Resultat haben uns die Dienstleistungen und Produkte vollauf überzeugt."



Mithilfe der Teleskopschalung PRIMAX konnte das Team vor Ort ein makelloses Sichtbetonresultat herstellen.

Zusätzlich kam das Alu-Schalungsgerüst TITAN des Herstellers Friedrich Ischebeck zum Einsatz, das nach Aussage der Verantwortlichen durch seine einfache Montage und flexible Anwendung punktete. Mayer Schaltechnik, langjähriger Vertriebspartner von Ischebeck, ergänzte das Angebot durch das Handmodul der Bezeichnung aluMAX, das eine schnelle und kranunabhängige Fertigstellung von Bauteilen wie Brüstungen ermöglicht.

Mit der kombinierten Nutzung der PRIMAX-Teleskop-Schalung, des TITAN-Schalungsgerüsts und des aluMAX-Moduls erreichte die Firmengruppe Göbel ein makelloses Sichtbetonresultat und erfüllte höchste bauliche Ansprüche.