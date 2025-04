Der Betreiber erhält somit Zugriff zu einer einfach zu bedienenden Plattform, die Wartungen dank datenbasierter Entscheidungen vereinfacht und beschleunigt oder gar Ausfallzeiten der Förderbandanlage durch proaktives Handeln verhindern kann.

Fallen in Berg- oder in Zementwerken unerwartet Förderbänder aus, kann das für die Verantwortlichen teuer werden, denn der Betrieb steht erstmal still. Flexco Europe liefert mit Elevate die passende Antwort, eben genau solche Stillstandzeiten über ein ganzheitliches Überwachungssystem zu reduzieren oder gar zu vermeiden.

Bisher haben Mitarbeiter Förderbänder und deren Komponenten, wie Bandabstreifer, vor Ort auf ihren Zustand überprüft. Dazu musste eine Begehung der kompletten Förderstrecke erfolgen. Das ist nicht nur zeitaufwändig, sondern auch nicht ganz ungefährlich. Denn die Techniker müssen sich unter Umständen in enge Zwischenräume drängen, um die Anlage zu inspizieren.

Konnten sie ein Problem ausfindig machen, warteten sie auf das Serviceteam – und auf Ersatzteile.Bis die Anlage wieder einsatzbereit war, verging oft wertvolle Zeit. Doch FLEXCO Elevate ermöglicht den Betreibern von Förderbandanlagen in Zukunft proaktiv anstatt reaktiv zu agieren und somit deren Effizienz zu steigern.

Die Daten der Plattform werden über an Förderbandabstreifern angebrachte Elevate-Geräte gewonnen. Diese verbinden sich per Knopfdruck über Wi-Fi oder Mobilfunk mit der Cloud, Kabel sind damit nicht erforderlich. Mit einer App, die sich der Nutzer auf dem Mobiltelefon oder Tablet installiert, kann er alle Förderband-Spezifikationen bei der Montage der Geräte vor Ort eingeben. Dabei sind sowohl die Installation und Inbetriebnahme, als auch das Überwachen schnell und einfach in der Handhabung.

Die App überträgt alle Daten an die Cloud, sodass die Eingaben direkt auch im i3-Dashboard ersichtlich sind. Über dieses digitale und intuitiv zu bedienende Dashboard erhält der Mitarbeiter Warnungen und Benachrichtigungen: Sind Störsignale aufgetreten? Wie sind die aktuelle Position und Abnutzung des Förderbandabstreifers? Wann sollte die nächste Wartung vorgenommen werden?

Dazu kommen unter anderem technische Daten zum Förderbandsystem oder zu den Laufzeiten von Band und Bandabstreifer. Durch die gewonnenen Daten sind Betreiber in der Lage rechtzeitig fundierte Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen abzuleiten. Etwa im Falle eines auftretenden Störsignals mit einer proaktiven Bandbegehung vor Ort. Damit sind Betreiber in der Lage, Probleme frühzeitig zu beheben und reagieren nicht wie bisher erst, wenn es bereits zu einem schwerwiegenden Ausfall gekommen ist. Zudem lässt sich das Elevate-System für die Optimierung von Wartungsarbeiten nutzen, sodass diese gezielter geplant und effizienter durchgeführt werden können. Denn die Leistung der Bandabstreifer und der Zustand des Förderbandes sind jederzeit und von überall aus zu beurteilen, ohne Servicetechniker loszuschicken. So hat der Betreiber alle wichtigen Daten im Blick und kann seine Ressourcen zielgerichteter planen. Flexco Europe stellt aus auf der bauma in Halle B2, Stand 227.