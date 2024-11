"Bis Ende 2025 werden wir mit Bauprojekten für 3000 neue Wohnungen starten, beispielsweise in Berlin, Wien und Salzburg", hieß es. Vonovia will dabei die Baukosten drücken etwa durch den Verzicht auf Tiefgaragen und einen höheren Anteil an seriell gefertigten Häusern. Insgesamt sieht das Unternehmen in Deutschland und Österreich ein Potenzial für 70.000 neue Wohnungen.



In diesem Jahr bislang 2400 neue Wohnungen fertiggestellt 2023 und 2024 hatte Vonovia keine Neubauprojekte begonnen und dies mit der hohen Inflation und den gestiegenen Zinsen begründet. Begonnene Projekte wurden aber weitergeführt. Für energetische Sanierung, barrierearmen Umbau sowie Neubauprojekte plane Vonovia 2025 rund 1,2 Milliarden Euro ein.