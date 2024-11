Nicht nur Architekten, Planer und Vertretende von Wohnungsbaugesellschafften nahmen teil, auch mehr als 50 Studierende der Hochschule Anhalt und der HTWK Leipzig kamen laut Veranstalter nach Aschersleben, um ihr Wissen durch ganz praktische Erfahrungen vor Ort zu erweitern und sich mit den anwesenden Architekturschaffenden zu vernetzen.

Die hochkarätigen Referierenden gaben verschiedene Denkanstöße zum Thema Nachhaltigkeit, gesundes Bauen, Cradle to Cradle und zur Vereinbarkeit von Kunst und Architektur. So benannte Geschäftsführer Holger Sasse sein Credo als "nützlich zu sein, nicht weniger schädlich", welches er als Vertreter der Industrie umsetzt.

Zusätzlich sprach er über grüne Energie und ihre Notwendigkeit. Sasse zeigte auf, dass Novo-Tech rund 45 Prozent der Energieautarkie durch die neu installierte Photovoltaikanlage erreicht. Im selben Zuge stellte er ein Projekt der Gemeinde Groß Schierstedt vor, in dessen Rahmen die Kommune in den kommenden Jahren mit PV-Anlagen ausgestattet werden soll, um ressourcenschonender leben zu können. Der 8. Aschersleber Architekturtag findet am 17. Oktober 2025 statt. Anmeldungen dafür sind bereits online unter www.asl-architekturtag.de möglich.