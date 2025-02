In der Landeshauptstadt wird nach Angaben des Infrastrukturministeriums die Grunderneuerung des Magdeburger Rings und der dazugehörigen Brücken gefördert. In Halle gehe es um die Infrastruktur am Riebeckplatz, an dem in den kommenden Jahren das Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation entstehen soll. Beide Städte erhalten jeweils rund 29 Millionen Euro.