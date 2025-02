Bamberg (ABZ). – Die gläserne Teilbibliothek für Sprach- und Literaturwissenschaften an der Universität in Bamberg wurde kürzlich auf eine präsenz- und tageslichtgesteuerte Lichtlösung von Lichtwerk umgerüstet.

Volle Regale, so weit das Auge reicht – in der Teilbibliothek 4 auf dem Universitätscampus in Bamberg galt es, den Bücherbestand kosteneffizient zu beleuchten. Die tageslicht- und präsenzgesteuerte Steuerung mit DALI trägt dazu bei. Foto: Lichtwerk

2004 entstand die Teilbibliothek 4 mit großen Glasfronten, 2017 folgte ihr Erweiterungsbau. Schon damals folgten die Planenden dem Grundsatz, die Lernumgebung ansprechend zu gestalten und Räume so auszustatten, dass sie den Anforderungen an ein modernes, interaktives Lernumfeld gerecht werden. Mittlerweile ist die Beleuchtungstechnik auf einem anderen Stand angelangt und es spielen auch Energiefragen, Wartungsaufwand und Betriebskosten eine große Rolle. Um den modernen Nutzungsanforderungen gerecht zu werden und die Einrichtung wieder stabil bewirtschaften zu können, setzte das Staatliche Bauamt Bamberg als für die Sanierung verantwortliche Behörde auf Optimierungen. Sie holte für Planung und Umsetzung die Experten von Lichtwerk mit ins Boot.

Die veraltete Beleuchtungstechnik in der Bibliothek konnte laut den Verantwortlichen in mehrfacher Hinsicht nicht mehr überzeugen – vor allem aber waren Wartungsarbeiten und Betriebskosten in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen und trieben Aufwand und Kosten in die Höhe. Mit dem neuen Beleuchtungskonzept von Lichtwerk änderte sich dies.

Zum einen ging es darum, die Beleuchtung an den zahlreichen Bücherregalen zu verbessern. Anstatt der vorhandenen Leuchtstoffröhren installierte Lichtwerk die zielgerichtete LED-Beleuchtung des Typs klir.

Das Querschnittsformat beläuft sich auf 40 x 43 mm und die Leuchte ist seitlich umhüllt mit Acrylglas. Sie wird an transluzenten Einzelseilen abgependelt, in denen zugleich die elektrische Versorgung der LED geführt ist. Die einzelnen Module wurden mittig zwischen den Bücherregalen und auch über den Arbeitsplätzen sowie den Lesebereichen platziert. Insgesamt kamen 254 klir-Leuchten in Längen von 1200, 1700 und 2200 mm zum Einsatz.



Durch die tief-breite Abstrahlung im Direktbereich wird neutralweißes Licht (4000 K) mit einem erhöhten Farbwiedergabeindex (CRI ≥ 90) blendfrei bis an das untere Ende der Regalfronten gelenkt. Dies gewährleistet über die gesamten Regalflächen hinweg eine optimale Erkennbarkeit der Exponate ohne Schattenwürfe – so das Versprechen von Lichtwerk. Im Indirektbereich erzielt die Leuchte klir mittels einer konvexen Linse eine stark breitstrahlende Lichtverteilung. Weiches, diffuses Licht wird über die Decken, Wände und Säulen geleitet, der Raum wird optisch geweitet. Die Beleuchtung mit klir wird pro Gang durch jeweils einen am Anfang und am Ende befindlichen Bewegungsmelder bedarfsgerecht gesteuert. Aufgrund der tageslicht- und anwesenheitsgestützten Lichtschaltung mit DALI lässt sich neben dem Hauptlicht eine frei wählbare Grundbeleuchtung einstellen.

Als ein kritischer Punkt im Zuge der Erneuerungsarbeiten erwies sich die Altbeleuchtung mit direkt über dem Treppenbereich befindlichen Pendelleuchten. Diese waren nur über ein Gerüst zugänglich. Eine notwendige Aufgabe bestand deshalb darin, die Beleuchtung der Treppen zu sanieren. Hier sollte im Zuge der Neuauslegung eine einfach zugängliche und wartungsfreundliche Installation erfolgen. Realisiert wurde die Lösung mit der LED-Leuchte des Typs clip von Lichtwerk.

Als spezielle clip-TT-Variante wurden die Leuchten in einer Stromschiene im Randbereich der Beton-Oberdecke montiert. Das System vereint Stromführung und Befestigung der Leuchten, die sich flexibel in die Schiene einsetzen, versetzen und schwenken lassen. Mit der länglichen Bauform leitet clip die benötigte Lichtmenge nahezu blendfrei auf die Treppe. Bisher benötigte Gerüste für Wartungs- und Änderungsarbeiten entfallen nun. In der Teilbibliothek 4 der Universität Bamberg konnten die Verantwortlichen nach eigenen Angaben eine intelligente Beleuchtungssanierung realisieren, die neben stabilen Lichtbedingungen Energieeinsparungen von mehr als 40 % sowie eine Reduktion von CO2 erzielt. Zudem sammelt die Lichtsteuerung Daten, die für Analysezwecke genutzt werden können.