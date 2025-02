Pferdingsleben (ABZ). – Die Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ist nun schon seit über einem Jahr in Kraft. Immerhin machen laut Angaben der Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e. V. mineralische Abfälle mit über 220 Millionen Tonnen pro Jahr den größten Abfallmassenstrom in Deutschland aus.

Enrico Geyer ist Senior Projektleiter bei der Praxis EDV und Spezialist für Entwicklungen im Bereich Baustoffrecycling. Foto: Praxis EDV

In der Branche ist die Kritik an Inhalt und Umsetzung der EBV jedoch im Allgemeinen sehr hoch. Nichtsdestotrotz ist es eine bestehende gesetzliche Regelung, die auch softwaretechnisch umgesetzt werden muss, um den Anforderungen gerecht zu werden. Was haben Softwareanbieter getan, um ihre Geschäftspartner in der Baustoffrecycling-Branche hierbei zu unterstützen?

Ein Beispiel ist das Branchen ERP WDV2024 TEAM aus dem Hause Praxis EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG, eine vollumfängliche Lösung für Unternehmen in der Baustoffrecycling-Branche.

Enrico Geyer, Senior Projektleiter bei der Praxis EDV, gilt dort als Spezialist für alle Entwicklungen im Bereich Baustoffrecycling. Er greift auf seine jahrelange Erfahrung zurück, wenn er sagt: "Die WDV2024 TEAM optimiert alle relevanten Arbeitsabläufe – von der Annahme und Verarbeitung von Baumaterialien bis zur Rückverfolgbarkeit von Stoffströmen. Ein zentraler Aspekt ist die automatisierte Lieferscheindokumentation. Durch die Integration von Überwachungskameras werden alle relevanten Vorgänge visuell dokumentiert.

Die erzeugten Bilder werden automatisch mit den Lieferscheinen verknüpft, um eine lückenlose Nachweisführung zu gewährleisten. Ein weiteres Highlight ist das Stoffstrommanagement mit der entsprechenden firmApp. Damit können Materialflüsse detailliert verfolgt und analysiert werden. Von der Baustelle über die Lagerung und Aufbereitung bis hin zur Wiederverwendung sorgt sie für eine effiziente Planung und Verwaltung von Recyclingmaterialien. Darüber hinaus setzt die WDV2024 TEAM auf einen komplett digitalisierten Entsorgungsprozess."

Über die unmittelbaren Vorteile dieser Lösung sagt der Senior Projektleiter: "Bestehende analoge Verfahren werden in eine durchdachte digitale Infrastruktur überführt. Dies reduziert nicht nur den Papieraufwand, sondern sorgt auch für mehr Transparenz und geringere Kosten. Zudem ermöglicht die Software eine nahtlose Nachvollziehbarkeit aller entsorgungsrelevanten Informationen im Bestell- und Transportprozess."

Mit der WDV2024 TEAM setze Praxis EDV hohe Maßstäbe in der digitalen Prozessabwicklung, so Enrico Geyer. Unter anderem ermögliche die Software eine effiziente Containerverwaltung, bei der sämtliche Prozesse rund um die Disposition abgedeckt würden. Dazu zählten die Verwaltung von Miet-, Wechsel- und Abrechnungsoptionen sowie die Möglichkeit, Standorte und Containerbewegungen übersichtlich nachzuverfolgen.

Ein weiterer Fokus liege auf der Haufwerksverwaltung, mit der Materialien effizient verarbeitet und wiederverwendet werden können. Die Software unterstütze dabei die Verwaltung von Lagerbeständen und die notwendige Klassifizierung von gefährlichen Abfällen, um eine sichere und nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten.

"Auch die Annahmeverwaltung ist ein zentrales Modul der WDV2024 TEAM", führt Enrico Geyer weiter aus. "Sie sorgt dafür, dass angelieferte Materialmengen präzise überprüft und nur im Rahmen der vorgegebenen Verantwortlichen Erklärungen angenommen werden. Bei Unstimmigkeiten oder fehlenden Daten bietet die Software Warnhinweise und unterstützt bei der Einhaltung aller Vorschriften."

Die Vernetzung und der Datenaustausch zwischen allen Akteuren im Entsorgungs- und Recyclingprozess seien weitere entscheidende Vorteile, so Geyer. "Eine transparente Dokumentation sämtlicher Vorgänge wird ermöglicht. Funktionen wie GPS-Tracking und digital einsehbare Entsorgungsnachweise gewährleisten eine vollständige Nachverfolgbarkeit und eine effiziente Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette."

Laut dem Senior Projektleiter wurde die Software speziell weiterentwickelt, um Unternehmen auch bei der Einhaltung der EBV und anderer gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen. Durch die detaillierte Erfassung von Materialdaten und die Integration in das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) werde die Dokumentation erheblich vereinfacht. Egal ob Asphalt-Recycling, Abfallbehälterleerung oder die Disposition von Containerfahrzeugen – die WDV2024 TEAM biete für jeden Prozess eine durchdachte digitale Lösung. Mit einer benutzerfreundlichen App können Fahrer ihre Aufgaben unterwegs effizient abarbeiten und kommunizieren.

Welches Fazit zieht Enrico Geyer? "Die WDV2024 TEAM unterstützt Unternehmen dabei, Ver- und Entsorgung ganzheitlich zu denken. Durch die Digitalisierung werden Stoffströme optimal organisiert und bestehende Schwachstellen im Materialkreislauf eliminiert. Praxis setzt auf eine Kombination aus Innovation, Praxisnähe und nachhaltigen Lösungen. Wir geben Unternehmen Werkzeuge in die Hand, die nicht nur Arbeitsprozesse optimieren, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit steigern", sagt der Recycling-Fachmann.