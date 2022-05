Um der Wohnungsnot in Deutschland zu begegnen, müssen jährlich 350.000 bis 400.000 Wohnungen entstehen. 306.000 wurden 2020 errichtet, die beste Zahl seit 2001. Gleichzeitig soll ökologisch gebaut werden. Großes Potenzial sehen Architekten und Planer daher in der mehrgeschossigen Holzfertigbauweise. Sie ist zeit- und energieeffizient, umweltfreundlich, und der CO2-neutrale Baustoff Holz ist nachhaltig. Große Expertise mit modernen Holzbautechniken kommt aus Estland, dem größten Exporteur von Holzhäusern in Europa.