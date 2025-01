Das Unternehmen will mit dem Bau seine Expansion auf den deutschen Markt beginnen, die Anlage soll voraussichtlich ab 2026 voll einsatzbereit sein und über eine Kapazität von bis zu 90 Megawattstunden bieten. Sie soll zur Stabilisierung des Energiesystems beitragen.



Der Batteriespeicher in Arneburg ist das erste Projekt, das Neoen in Deutschland realisiert. Das Unternehmen greift nach eigenen Angaben auf umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von Batteriespeichern zurück, seit 2017 habe sich der Anbieter als führender Entwickler von Batterien etabliert. Das globale in Betrieb oder im Bau befindliche Speicherportfolio des Unternehmens umfasse derzeit bis zu 5,3 Gigawattstunden.