Bautzen (dpa). - Der Bautzener Landrat Udo Witschas (CDU) begrüßt das Bekenntnis zum Bundesbauforschungszentrum im Koalitionsvertrag von Union und SPD im Bund. „Das ist ein starkes Zeichen für unsere Region und ein entscheidender Schritt auf dem Weg in eine nachhaltige und innovative Zukunft”, sagte Witschas laut einer Mitteilung.

Das neue Bundesforschungszentrum soll zum ressourcenschonenden und klimaneutralen Bauen der Zukunft forschen. Standorte sind in Bautzen und Weimar geplant. Hintergrund ist, dass Deutschlands Bauwirtschaft bis 2045 klimaneutral werden soll.

Die im Koalitionsvertrag angekündigte Verstetigung der Finanzierung bedeute wichtige Planungssicherheit für die beteiligten Länder und Kommunen, so Witschas. „Im Hauptcampus in Bautzen und an den anderen beteiligten Standorten werden künftig neue Baustoffe, umweltschonende Technologien und ressourcenschonende Verfahren erforscht - praxisnah, modern und mit internationaler Ausstrahlung.”

Im Juni 2024 - und damit vor dem Bruch der Ampelregierung und der Neuwahl - hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags grünes Licht für das Projekt gegeben: Insgesamt sind 68,5 Millionen Euro bis zum Jahr 2028 vorgesehen. Wegen des fehlenden Bundeshaushaltes für 2025 hatte jedoch das Thüringer Wissenschaftsministerium im Februar Zweifel am Zeitplan geäußert.

Sachsen hat Investitionen von bis zu 450 Millionen Euro für den sächsischen Teil der Einrichtung zugesagt. Das Geld soll aus Mitteln des Investitionsgesetzes Kohleregionen stammen. Thüringen hat weitere 35 Millionen Euro vor allem für die Infrastruktur in Weimar zugesagt.

Das ursprüngliche Konzept für das Forschungszentrum stammt von der TU Dresden. Es wurde in Absprache mit dem Bundesforschungsministerium und dem Bundesbauministerium weiterentwickelt. Der Kern des Zentrums soll aus bereits bestehenden Forschungsstrukturen und -schwerpunkten in Sachsen und Thüringen entwickelt werden. Der Aufbau soll zehn Jahre dauern.