Wir dürfen uns nicht selbst in die Tasche lügen. Die Situation im deutschen Wohnungsbau ist besorgniserregend. Rasant gestiegene Baukosten, ein weiterhin hohes Zinsniveau und eine Vielzahl regulatorischer Hürden haben zu einer Hochgeschwindigkeitstalfahrt der Baugenehmigungen geführt. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, schon lange nicht mehr nur in Ballungszentren. Dieser Zustand bedroht den sozialen Frieden in Deutschland und sägt an den wirtschaftlichen Grundlagen vieler Unternehmen der Bauwirtschaft.