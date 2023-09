Egal, ob Wind, Regen oder Dunkelheit: Das Modell 7175 // MOTION TEX VIZ PLUS wappnet den Anwender für verschiedenste Umgebungen. Foto: Nitras/AS Arbeitsschutz

Bedburg (ABZ). – Die Warnschutz-Winter-Softshelljacke der Bezeichnung 7175 // MOTION TEX VIZ PLUS ist seit Kurzem erhältlich. Mit gut sichtbaren und segmentierten Reflexstreifen ausgestattet, überzeugt die sportlich-schicke Jacke laut dem Hersteller Nitras mit cleveren Accessoires für eine Vielzahl an Tätigkeiten – auch bei schlechten Sichtverhältnissen.

Egal, ob Wind, Regen oder Dunkelheit: Das Modell 7175 // MOTION TEX VIZ PLUS wappnet den Anwender für verschiedenste Umgebungen. Das weiche Softshell-Material hat wind- und wasserabweisende Eigenschaften und ist durch segmentierte Reflexstreifen und Neonfarben (Neongelb und Neonorange) gut sichtbar. Das weiche Winterfutter hält zusätzlich warm. Für einen optimalen Sitz sorgen verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss, Kordelzug und Pulswärmer. Der innen- und außenliegende Windstopper bietet Komfort und sorgt für Performance bei ungemütlichen Wetterlagen.

Weitere Accessoires der 7175 // MOTION TEX VIZ PLUS sind eine Kapuze mit Kordelzug, ein verlängerter Rücken sowie verschiedene Taschen im Innen-, Brust- und Seitenbereich.

Die Variante 7175 // MOTION TEX VIZ PLUS ist in den Größen XS bis 5XL sowie in den Farben Neongelb/Marineblau und Neonorange/Marineblau erhältlich. Durch das zeitlose Design und die EN ISO 20471-Zertifizierung für hochsichtbare Warnkleidung empfiehlt sich die Jacken für unterschiedliche Einsatzgebiete, etwa in Transport und Logistik, Kommissionierung, Industrie und im Baugewerbe.