Foto: EWS

Zur neuen Serie zählen ERGO MIG vanguard, ERGO MIG wingman sowie ERGO TIG comfort, ERGO TIG protect und ERGO TIG nano. In Zusammenarbeit mit geschulten Schweißern hat EWS die Handschuhe entwickelt und dabei je nach Einsatzgebiet mit verschiedenen Merkmalen ausgestattet. Die neue ERGO-Serie komplettiert das RHINO PROTECTION Sortiment für hochwertige Arbeitsschutzkleidung.

Sicher und komfortabel

"Die ERGO-Handschuhe der Marke RHINO PROTECTION stehen für Premiumqualität aus hochwertigem Leder", sagt EWS-Geschäftsführer Jan van der Hammen. "Spezielle Ausstattungsdetails entsprechend der Anforderungen anspruchsvoller Schweißanwendungen machen sie besonders sicher und komfortabel für Schweißer." Nicht umsonst holte sich EWS während der Entwicklungsarbeit geschulte Schweißer mit ins Boot, um die neuen Handschuhe optimal für die täglichen Bedürfnisse zu konzipieren.

Im Fokus für das WIG-Schweißen standen eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Finger sowie eine anatomiespezifische Polsterung. Für das MIG/MAG-Schweißen lagen die Schwerpunkte hingegen auf einem sicheren Griff bei minimalem Kraftaufwand und ausreichender Flexibilität zur Betätigung des Schalters. Der Entwicklungsprozess brachte ein Sortiment mit fünf Modellen hervor, die insbesondere unter ergonomischen und kinästhetischen Gesichtspunkten überzeugen.

Alle drei ERGO-TIG-Modelle eignen sich für filigrane Präzisionsarbeiten. Ihr ansprechendes Erscheinungsbild macht sie nicht nur zum ästhetischen Accessoire bei der Arbeit. Sie verfügen zudem über ein spezielles Daumen-Design. ERGO TIG comfort aus weichem Schafsleder in A+-Qualität zeichnet sich durch nahtlose Flügeldaumen und Zeigefinger aus und ermöglicht ein geschmeidiges Fingerspitzengefühl. Ein einteiliger elastischer Vollnarbenlederrücken sorgt für perfekten Sitz.

ERGO TIG protect wurde analog zur Bewegung der Finger entwickelt. Der Daumen ist beispielsweise separat mit dem Handschuh vernäht. Verstärkte Handflächen machen die Handschuhe besonders strapazierfähig. Der gerade Daumen von ERGO TIG nano erleichtert das Führen des WIG-Stabes enorm. Die Verarbeitung mit einem weichen Veloursleder ergibt ein nahezu natürliches Fingerspitzengefühl.

Elastische Rückseite

Für MIG/MAG-Anwendungen bietet die neue RHINO PROTECTION PSA zwei Modelle in den Größen 10 und 11 mit verschiedenen Details. Ausgestattet mit einem Baumwoll-Fleece, absorbieren sie Wärme über den Standard hinaus. ERGO MIG wingman aus hochwertigem Rindsrücken-Spaltleder bietet dank der Verstärkung im Knöchelbereich zusätzlichen Schutz. Dank der elastischen Rückseite passt sich der Handschuh unterschiedlichen Handformen optimal an. Den ERGO MIG vanguard aus Qualitäts-Ziegenleder macht eine blaue Verstärkung aus Kuhspaltleder an Handfläche und Daumen noch sicherer und langlebiger. Das Zeigefingerdesign wurde für eine optimale Schalterkontrolle erheblich im Vergleich zu herkömmlicher PSA verbessert.

Bei allen RHINO PROTECTION ERGO-Modellen ermöglicht das spezielle Kevlar-Gewebe noch mehr Sicherheit durch weniger sichtbare Nähte. Die Handschuhe sind dabei nach der neuen EN ISO 21420:2020 geprüft und erfüllen darüber hinaus die Anforderungen der EN 12477 Typ B, der EN 407:2020 sowie der EN 388:2016. Alle Modelle werden dabei innerhalb geprüfter und nachhaltiger Lieferketten gefertigt. EWS verzichtet dabei nicht nur auf Chrom-VI-Zusätze, das Material ist außerdem vollständig recycelbar.

Sorgfältig ausgewählte Lederarten sowie Handwerksarbeit während elementarer Produktionsschritte sorgen für eine PSA, die die Gefahr von Handverletzungen verringere und die Produktivität noch dazu steigere, betont van der Hammen: "Dadurch sind sie die perfekte Ergänzung zu unseren Brennermarken TIGZONE und MIGZONE sowie der WIG-Brennertechnik unseres US-Partners CK-Worldwide."