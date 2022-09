Erfurt (ABZ). – Nach rund zwölfmonatiger Bauzeit wurde der neue Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule 6 in Erfurt feierlich eingeweiht. Neben den Schülern und der Schulleitung nahmen auch Oberbürgermeister Andreas Bausewein, Michael Stange und Christian Küffner, Bereichsleiter bei Züblin, an den Feierlichkeiten teil.

Feierliche Eröffnung (v. l.) mit Daniel Keller (Leiter technische Innendienste Züblin), Andreas Bausewein (Oberbürgermeister Erfurt), Steffen Peschke (Ortsteilbürgermeister Erfurt Hochheim), Herr Wandner (Lehrer), Thomas Stalzer (Schulleiter), Michael Stange (Technischer Bereichsleiter Züblin). Foto: Ed. Züblin

"Wir freuen uns sehr, dass der Erweiterungsbau planmäßig fertiggestellt werden und mit Schuljahresbeginn in Betrieb gehen konnte, in unserer gegenwärtigen Zeit ist das nicht selbstverständlich", so Andreas Bausewein.

Der neue Erweiterungsbau war nötig geworden, als mit der Zusammenlegung von Grund- und Regelschule zur Gemeinschaftsschule die Schülerzahlen in die Höhe schossen. Der dreigeschossige Erweiterungsbau bietet auf rund 2540 Quadratmetern Platz für über 30 barrierefreie Unterrichts-, Gruppen- und Differenzierungsräume. Züblin hatte die Arbeiten sogar früher als geplant fertiggestellt.

"Die Landeshauptstadt Erfurt wird in den kommenden Jahren bei ihren Gebäuden den Fokus auf die beiden zentralen Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung legen müssen", erklärt Arne Ott, der Leiter des Amtes für Gebäudemanagement.

"Der Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule erfüllt hohe Anforderungen an den Umweltschutz. Durch die von Züblin entwickelte modulare Holz-Hybrid-Bauweise MOLENO konnte das Globale Erderwärmungspotenzial (GWP) bei der Rohbauerstellung im Vergleich zur herkömmlichen Betonbauweise um 70 Prozent reduziert werden", so Michael Stange, technischer Leiter des Züblin-Bereichs Jena. Während Fundament, Decken und Treppenhauskerne aus Stahlbeton sind, wurden die Wände aus LENO-Brettsperrholz- Elementen gefertigt.