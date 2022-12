In Einklang mit den durch quadratische Kubaturen geprägten Baukörpern stehen die Kastenrinnen von Lindab, mit denen das Unternehmen mit Hauptsitz in Schweden nun auch den deutschen Markt erobern will. Als Alternative zu halb- und viertelrunden Dachrinnen lassen sich mit der rechteckigen Variante an der Fassade wahlweise Kontraste setzen oder Harmonien schaffen – ganz nach den Vorstellungen des Bauherrn. "Unsere Kastenrinnen passen perfekt in den aktuellen architektonischen Zeitgeist. Man kann mit ihnen aber auch bei Bestandsbauten mit geringem Aufwand an der Fassade neue Akzente setzen", so Ralf Rexin, Verkaufsleiter bei Lindab in Deutschland.



Wie auch die anderen Produktvarianten stellt Lindab seine Kastenrinnen aus feuerverzinktem, kalt gewalztem Stahl her, der mit einer dreilagigen Oberflächenbeschichtung versehen wird. "Das macht nicht nur die Farben länger haltbar, sondern sorgt auch dafür, dass das Material beständiger ist und Korrosion keine Chance hat", verspricht Ralf Rexin.

Die Kastenrinnen sind im selben Designspektrum erhältlich wie die halb- und viertelrunden Rinnen des Herstellers. Sie stehen somit in 13 verschiedenen zur Auswahl. Lindab bietet zudem umfassendes Zubehör an, das End-, Winkel- und Verbindungsstücke ebenso umfasst wie spezielle Rinneneisen in verschiedenen Längen für die einfache Montage. Denn dank Klick-System erfolgt diese ganz ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen oder Löten. "Unsere Dachrinnen zeichnen sich, unabhängig von ihrer Geometrie, durch ihr absolut robustes, aber dennoch umweltfreundliches Material aus. Gleichzeitig stellen wir unter Beweis, dass sich hohe Designansprüche einfach umsetzen lassen", schließt Ralf Rexin.