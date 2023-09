Paris/Frankreich (ABZ). – Im Pariser Restaurant "Madame Brasserie" haben Einheimische und Touristen die Möglichkeit, die Kreationen von Sternekoch Thierry Marx in 58 m Höhe zu genießen. Wie in allen Restaurants fallen auch in der Spitzengastronomie fetthaltige Abwässer an, die vorschriftsgemäß und umweltverträglich entsorgt werden müssen. Hier setzte der zuständige Planer bei der Komplettrenovierung auf Qualität "made in Germany": eine Abscheiderlösung der Kessel AG.

Maßanfertigung für das Wahrzeichen Frankreichs: Im Gourmetrestaurant auf der ersten Etage des Eiffelturms sorgt die Fettabscheideranlage EasyClean Modular von Kessel für eine zuverlässige Abwasserentsorgung. Foto: Kessel

Der Entwässerungsspezialist aus Lenting ist nach eigenen Angaben für seine qualitativ hochwertigen Produkte und seinen kundenorientierten technischen Support international bekannt. Für das Restaurant im historischen Wahrzeichen fertigte die Abteilung "Individuelle Lösungen" den Fettabscheider EasyClean Modular in der NS 10 an. Die Anforderungen waren strenge Gewichtsvorgaben für die benötigte Lösung, eine einfache Einbringung in beengte Räumlichkeiten, eine geprüfte Montage sowie eine regelmäßige Wartung. Gegenüber Abscheideranlagen aus Metall bieten Kunststofflösungen neben der hohen Beständigkeit einen weiteren entscheidenden Vorteil: Sie sind deutlich leichter.

Der Fettabscheider EasyClean Modular ließ sich in drei einzelne Bauteile demontieren und am Aufstellort des denkmalgeschützten Bauwerkes mithilfe der Kessel-Verbindungstechnik einfach und schnell wieder zusammensetzen. Im "Madame Brasserie" hält der individuelle Fettabscheider EasyClean Modular den Küchenbetrieb mit vornehmlich regionalen Produkten zuverlässig am Laufen. Das fetthaltige Abwasser wird zur Reinigung in den Abscheider geleitet. Dieser arbeitet rein physikalisch nach dem Prinzip der Schwerkraft, also dem Dichteunterschied der einzelnen Abwasserinhaltsstoffe. Öle und Fette trennen sich vom Abwasser und schwimmen oben auf.

Es bildet sich eine wachsende Fettschicht, die zwischen den Zulauf- und den Auslaufeinbauten im Fettabscheiderraum zurückgehalten wird und regelmäßig entsorgt werden muss. Die Abscheider von Kessel aus Polyethylen sind beständig gegen aggressive Fettsäuren und dadurch langlebig. Über die gesetzliche Regelung hinaus gibt es auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken eine Gewährleistung von 20 Jahren.

