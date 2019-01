Leinfelden-Echterdingen (ABZ). – Auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme in München stellt die finnische Unternehmensgruppe Lumon vom 14. bis 19. Januar ihre rahmenlosen Verglasungssysteme für Balkone und Terrassen sowie Glas- und Aluminiumgeländer vor. Am Messestand 109 in Halle C3 können sich Besucher über Fassadenlösungen, Planungsabläufe und technische Umsetzungen von Bauvorhaben informieren.

Lösungsmodelle und Referenzobjekte zeigen auf, wie harmonisch sich Lärm- und Sichtschutz in das Design der Objekte einfügen und, wie deutliche Kosteneinsparungen erreicht werden können. Ob für den Wohnungsbau, Bürogebäude oder Einkaufszentren – bei Lumon erhalten Architekten, Planer und Bauunternehmer für ihr Neubau- oder Sanierungsprojekt ein komplettes Dienstleistungspaket aus einer Hand, von der technischen Planung bis hin zur Montage.

Im Fokus des Unternehmens, das dieses Jahr 40-jähriges Firmenjubiläum feiert, stehen Energieeinsparung und Schallschutz und damit die Maximierung des Wohnkomforts. Das Herzstück der rahmenlosen Balkon- und Terrassenverglasungen ist dabei das bewährte Dreh-/ Schiebe System. Dank der Konstruktion lassen sich die Glaselemente ganz einfach nach innen aufklappen und auf einer Schiene zur Seite schieben. Somit ist eine variable und platzsparende Nutzung des Balkonraums möglich.