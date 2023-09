Die neue Kollektion reduziert laut Hersteller den ökologischen Fußabdruck der Berufsbekleidung deutlich. Foto: Fristads

Stockholm/Schweden (ABZ). – Der schwedische Bekleidungshersteller Fristads hat für den Lkw- und Bushersteller Scania eine Kollektion umweltfreundlicher Arbeitskleidung entwickelt. Die gemeinsame Leidenschaft der Unternehmen, den Wandel voranzutreiben und in ihren jeweiligen Branchen eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit zu übernehmen, war nach Unternehmensangaben ausschlaggebend für die Zusammenarbeit, denn die neue Kollektion reduziert den ökologischen Fußabdruck der Berufsbekleidung deutlich, so das Unternehmen.

"Diese Vereinbarung ist ein großer Schritt nach vorn für Fristads und unsere Bemühungen, die Umweltauswirkungen von Berufsbekleidung zu reduzieren", sagte Frida Avasalu, Global Solutions Director bei Fristads. "Scania ist einer unserer wichtigsten Kunden und der bisher größte Kunde, der eine maßgeschneiderte, umweltfreundliche Kollektion von Fristads erhält. Gemeinsam können und wollen wir einen Wandel in Sachen Nachhaltigkeit bewirken."

Fristads hat 23 umweltfreundliche Kleidungsstücke für die Scania-Mitarbeiter in Produktion und Logistik in ganz Europa entwickelt. Durch den Wechsel zu den neuen Kleidungsstücken werden im Vergleich zu einer konventionell hergestellten Kollektion 676 t CO2-Äquivalente und 4 380 778 m³ Wasseräquivalente eingespart. Um die Lebensdauer der alten Kleidungsstücke zu verlängern, sobald sie durch die Fristads-Kollektion ersetzt wird, kann das alte Material als Füllung für Lkw-Innenräume verwendet werden.

Alle Kleidungsstücke der neuen Kollektion von Fristads werden mit einer Umweltproduktdeklaration (EPD) geliefert, ein durch Dritte geprüftes Dokument, das die Umweltauswirkungen eines Produkts während seines Lebenszyklus detailliert beschreibt.

Die Transparenz der EPD macht es den Kunden leichter, die Umweltauswirkung verschiedener Kleidungsstücke zu vergleichen und eine fundierte Entscheidung für die Arbeitskleidung eines Unternehmens zu treffen. Sie kann Unternehmen auch dabei helfen, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, erklärt der Hersteller.

"Die neue Kollektion ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Transparenz und die Überprüfung durch Dritte der Weg in die Zukunft sind, wenn es um die Reduzierung der Umweltauswirkungen von Berufsbekleidung geht. Fristads leistete 2019 Pionierarbeit bei der Verwendung von EPDs für Bekleidung, und dies unterstreicht nur unser Engagement, weiterhin umweltdeklarierte Bekleidung zu entwickeln", sagte Lisa Rosengren, Leiterin der Abteilung R&D Raw Material bei Fristads.